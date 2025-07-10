81 ilde yerel potansiyelin harekete geçirilmesini hedefleyen program, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı, üretimi teşvik etmeyi ve istihdamı artırmayı amaçlıyor. Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi (TR61) için belirlenen yatırım başlıkları dikkat çekici yenilikler içeriyor.

Bakan Kacır: “Devrim Niteliğinde Bir Adım Attık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programın uygulama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım attık. 81 ilimize özel olarak belirlenen dört öncelikli yatırım başlığı ile Türkiye’nin her köşesini kalkınma seferberliğine dahil ediyoruz” dedi. Kacır, yatırımcılara sağlanacak desteklerle üretimin ve istihdamın artacağını, illerin sosyo-ekonomik seviyesinin yükseleceğini vurguladı.

Antalya: Tarım ve Sağlıkta Yenilikçi Üretim

Tarım ve turizmde Türkiye’nin öncü şehirlerinden olan Antalya, bu programla birlikte sağlık ve tarıma dayalı katma değerli üretim alanında destek alacak. Desteklenecek yatırımlar arasında:

Sporcu sağlığı ve performans merkezlerinin kurulması ,

Tıbbi ve aromatik bitkilerden ileri ürün üretimi ,

Mikroalg temelli omega-3 ve biyogübre üretimi ,

Organik sera atıklarından selüloz veya mikrobiyal gübre üreten tesislerin kurulması bulunuyor.

Bu projelerle Antalya, sadece tarımsal üretimde değil, aynı zamanda sağlık temelli teknoloji ve biyoyenilik alanında da uzmanlaşmayı hedefliyor.

Isparta: Kozmetik Üssü ve Geriatri Turizmi Merkezi

Isparta, gül ve tıbbi bitkilerle özdeşleşen yapısını yüksek katma değerli ürünlerle güçlendirecek. Program kapsamında:

Mantar kompostu üretimi ,

Gül ve tıbbi bitkilerden kozmetik ürün imalatı ,

Meyve atıklarından pektin, toz ve granül gibi ileri ürünlerin elde edilmesi ,

Yaşlı nüfusa yönelik Geriatri Turizmi Merkezi kurulması gibi projeler desteklenecek.

Bu yatırımlar, Isparta’yı sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam ve turizm destinasyonu hâline getirmeyi amaçlıyor.

Burdur: Hayvancılık ve Sanayi Entegrasyonu Öne Çıkıyor

Hayvancılıkta güçlü bir altyapıya sahip olan Burdur, sanayi entegrasyonu ile bu potansiyeli ileriye taşıyacak. Destek kapsamındaki başlıca yatırımlar:

En az 1.000 baş kapasiteli damızlık büyükbaş hayvancılığı tesisleri ,

Mermer atıklarının mikronize edilerek değerlendirilmesi ,

Modüler mobilya ve otel/ofis mobilyası üretimi ,

Çapraz lamine ahşap (CLT) üretimi olarak belirlendi.

Bu yatırımlar sayesinde Burdur, hem tarıma dayalı sanayi hem de çevre dostu üretimle dikkat çeken bir sanayi üssü hâline gelecek.

Başvurular Çevrim İçi Yapılacak

Yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çevrim içi başvuru portalı üzerinden gerekli belgeleri yükleyerek başvurularını yapabilecek. Süreç şu şekilde işleyecek:

Fizibilite raporu ve varsa niyet mektuplarının sisteme yüklenmesi, İlk teknik değerlendirme ilgili kalkınma ajansları tarafından yapılacak, Nihai karar Yerel Kalkınma Hamlesi Değerlendirme Komitesi tarafından verilecek.

Destek almaya hak kazanan projeler, yatırım teşvik belgesi alacak ve vergi indirimi, sigorta primi desteği gibi devlet yardımlarından yararlanacak. Projelerin uygulanması Kalkınma Ajansları ve Bakanlık tarafından takip edilecek.

Türkiye Yüzyılı İçin Bölgesel Kalkınma Modeli

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, Türkiye’nin her bölgesinde öz kaynakların harekete geçirilmesiyle yerinde kalkınma anlayışını esas alıyor. Antalya, Isparta ve Burdur gibi bölgeler, bu program sayesinde sadece yatırım değil, aynı zamanda uzmanlaşma ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını da yakalayacak.