Ankaragücü Başkanı Koca tutuklandı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın içerisinde bulunduğu 3 kişi, savcılıkta alınan ifadelerin ardından “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maç sonunda sahaya indikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ankaragücü Başkanı Koca ve 2 kişi tutuklandı

Olayın geçmişi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Ankaragücü Başkanı Koca ve 2 kişi tutuklandı