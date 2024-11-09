Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yılı dolayısıyla, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ahmed Cevad Enstitüsü ev sahipliğinde “Selam Türk'ün Bayrağına” adlı konser düzenlendi. ATO Congresium'da gerçekleştirilen konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera Balesi ve TRT Çok Sesli Korosu yer aldığı. Konser öncesinde bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Bu zaferle, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik tarihi bir fırsat kapısı açılmıştır. Ermenistan'ın da bunun bilincinde olarak hareket etmesini umut ediyoruz. Zira, Kafkasya bölgesinin artık çatışmaya değil, dostluk ve iş birliğine ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

Bölgenin istikrar ve refahı için kapsamlı bir normalleşmenin bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayan Güler, “Bölge ülkelerine, yeni ekonomik ve ticari imkanlar sağlayacak ve kalıcı barışa hizmet edecek Zengezur Koridoru'nun da anlaşmalar doğrultusunda hayata geçirilmesini bekliyoruz. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Ahmed Cevad Enstitüsü Başkanı ve aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Türkolog Prof. Dr. Ruhi Ersoy da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli Beyefendi siyasetin ötesinde Türk dünyasında gönül köprüleri kurmak, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin köklü geçmişini, güçlü geleceğe taşımak için kültür sanat faaliyetleri, akademik çalışmalar yapmak üzere partimiz bünyesinde Ahmed Cevad Enstitüsünü kurdu."

Konserin ev sahipliğini üslenen Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, yaptığı konuşmada, “İkinci Karabağ Savaşı ülkemizin milli birliğini daha da güzelleştirdi. Ülkemizi güzelleştirdi. İşgal altında olmak gibi ağır bir yükü üzerimizden attık. Azerbaycan halkının vatan savaşında devleti ve milletiyle yanımızda olan kardeş Türkiye sevincimizi paylaştığımız ülkelerin başında geliyor. Savaş zamanı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerinin Azerbaycan'ı defalarca ziyaret etmesi, politik ve manevi desteğini esirgememesi, 'Azerbaycan'a karşı adım atan karşısında Türkiye'yi görür.' diyerek bütün dünyaya açık mesaj vermesi ülkemiz arasındaki dayanışmanın en büyük göstergelerinden biridir” dedi.

Konsere Bakan Güler'in yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Ahmed Cevad Enstitüsü Başkanı ve aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Türkolog Prof. Dr. Ruhi Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı.