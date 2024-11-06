Panelin açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Bu eğitimlerde hedef kitlemiz anneler ve çocuklarımızdır. ‘Anneler en iyi narkotik polistir’ diye bir söz var. Çünkü bizim sosyolojik yapımızda anne, çocuklarımıza daha yakın ve çocuklardaki davranış değişikliğini daha hızlı görebilmektedir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çağımızın hastalıklardan biri olan internet bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için “Güvenli İnternet Kullanımı” adlı panele ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Zehra Arıkan ve Av. İrem Kolbakır katıldı.



“Hedef kitlemiz anneler ve çocuklarımız”

Panelin açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Bir yandan Lokman Hekim Üniversitesi ile sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğümüz Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon çalışmaları, diğer yandan Bağımlılık Ankara Risk Haritası çerçevesinde açtığımız Bağımlılıkla Mücadele Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri, Sigara Bırakma Polikliniği ve bugün de üzerinde önemle durduğumuz güvenli internet kullanımı, bu konuda yaptığımız çalışmalarımızdan birkaçıdır” dedi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 3 bin aileye ulaşıldığını vurgulayan Ünsal, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi ciddi boyutlarda tehdit eden bu illetten korumak için koruyucu ve farkındalığı yükseltici çalışmaları daha çok artırmalıyız. Bugünkü panelden sonra özellikle Aile Yaşam ve Gençlik Merkezlerimizde hem bağımlılık hem de güvenli internet konusunda ekiplerimiz eğitim vermeye devam edecektir. Bu eğitimlerde hedef kitlemiz anneler ve çocuklarımızdır. ‘Anneler en iyi narkotik polistir’ diye bir söz var. Çünkü bizim sosyolojik yapımızda anne, çocuklarımıza daha yakın ve çocuklardaki davranış değişikliğini daha hızlı görebilmektedir.”



"Amaç çocukları internetin zararlarından korumak"

Panelde konuşan Prof. Dr. Zehra Arıkan, bağımlılık çeşitleri, dijital dünyanın riskleri ve dijital dünyada pekiştirici unsurlar, teknoloji bağımlılığının belirtileri, teknoloji aracılığı ile oluşan sosyal medya bağımlılığı, telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı, bireylerin gelişimindeki olumsuz durumlar ile dijital dünyadaki zararlarına değindi.

Av. İrem Kolbakır ise, dijital alanda çocuk hakları kapsamında mahremiyet ve güvenlik konusuna vurgu yaparak, “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca mahremiyet hakkı, her türlü şiddete karşı korunma hakkı, her türlü istismara karşı korunma hakkı, çocuk haklarındandır” dedi.

Dijital dünyanın olumlu olduğu kadar olumsuzluk da yaydığını belirten Prof. Dr. Levent Erarslan, dijital arkadaş olmanın önemine dikkat çekerek, “Çocuklarınızın telefonunda hangi uygulamalar var bakın. Çocuklarınızı tanımadıkları kişilerle sohbet etmemesi ve kişisel bilgilerini vermemesi konusunda uyarın” diye konuştu.