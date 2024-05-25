Her türlü süt ve süt ürünlerinin imalatı, ambalajlanması, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlaması, ithalatı, ihracatı alanlarında faaliyet gösteren Altınkılıç’ın halka arzı SPK tarafından onaylandı.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi. Sermaye artırımı yoluyla halka arz olacak Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 78 milyon 115 bin TL’den 112 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. 33 milyon 885 bin TL nominal değerli paylar, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek. Borsa’dan talep toplama ve satış yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda, eşit dağıtım yöntemi uygulanacak ve halka arz 778,7 milyon TL büyüklükte olacak. Halka açıklık oranının ise % 30,25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kaliteli üretim ve sağlıklı ürün vizyonundan ödün vermeden büyüyen, çiğ süt temininden kefir ve peynir çeşitlerinin nihai tüketici ile buluşturulması, yurt içi ve yurt dışında satışının yapılmasına kadar tüm süreçleri gerçekleştiren Altınkılıç, Ezine tesisinde günlük 96 ton, Gömeç tesisinde ise günlük 92,2 ton olmak üzere toplam 188 ton günlük süt işleme kapasitesine sahiptir.

Üretimini gerçekleştirdiği peynir çeşitleriyle sofraların aranan markalarından olan Altınkılıç, diğer yandan Türkiye’nin endüstriyel olarak ilk kefir üreticisi olup sektörünün öncü oyuncularındandır.