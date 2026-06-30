Genel ticaret sistemine göre mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,9'dan yüzde 80'e yükseldi.

Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,8 düşüşle 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlk beş ayda ihracat sınırlı arttı

Ocak-mayıs döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artışla 111 milyar 118 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 1,1 yükselerek 153 milyar 834 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 3,6 artış göstererek 42 milyar 716 milyon dolara çıktı.

Enerji ve altın hariç açık 525 milyon dolar

Enerji ürünleri ile parasal olmayan altın hariç tutulduğunda mayıs ayında ihracat yüzde 11,5 azalarak 20 milyar 500 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,2 gerileyerek 21 milyar 25 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 525 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,5'e ulaştı.

İmalat sanayi ihracatın lokomotifi olmayı sürdürdü

Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre toplam ihracatın yüzde 94,5'i imalat sanayi ürünlerinden oluştu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

İthalatta ise ara malları yüzde 72,7 ile en büyük payı alırken, sermaye mallarının payı yüzde 13,4, tüketim mallarının payı ise yüzde 13,8 oldu.

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırada

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 714 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.

İthalatta ise Rusya Federasyonu 3 milyar 758 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Rusya'nın ardından Çin, Almanya, ABD ve İtalya geldi. Bu beş ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 40,9'unu oluşturdu.

Yüksek teknoloji ihracatındaki pay yüzde 3,1

Teknoloji yoğunluğuna göre değerlendirildiğinde, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı mayıs ayında yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı ise yüzde 11,8 seviyesinde kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre mayıs ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,8, ithalat ise yüzde 1,9 geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık veriler ise ihracatta yüzde 4,8, ithalatta yüzde 4,3 artışa işaret etti.