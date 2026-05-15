Geçen yılın aynı ayında bütçe açığı 174,7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece yıllık bazda bütçe açığında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 524,9 milyar TL olurken, bütçe gelirleri 1 trilyon 186,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 267,3 milyar TL’ye ulaşırken, faiz dışı denge ise 81,1 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayında bütçe faiz dışı fazla vermişti.

Faiz harcamaları yükseldi

Verilere göre nisan ayında faiz harcamaları 257,6 milyar TL olarak kaydedildi. Faiz hariç harcamalar ise 1 ტრilyon 267,3 milyar TL’ye çıktı. Merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 artış gösterdi.

2026 yılı bütçesinde öngörülen toplam 18 trilyon 978,8 milyar TL’lik ödeneğin yaklaşık yüzde 8’i ilk dört ay sonunda kullanılmış oldu. Faiz hariç giderlerdeki yıllık artış ise yüzde 45,4 seviyesinde gerçekleşti.

Vergi gelirleri 1 trilyon lirayı aştı

Nisan ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri yıllık bazda yüzde 23,9 artarak 1 trilyon 186,2 milyar TL’ye yükseldi. Bunun 1 trilyon 12,2 milyar TL’sini vergi gelirleri oluşturdu. Vergi gelirlerindeki yıllık artış oranı yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.

Genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 138,5 milyar TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 7,3 seviyesinde kaydedildi.

İlk dört ayda açık 758,8 milyar TL

Ocak-nisan dönemine ilişkin verilere göre merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 950,3 milyar TL’ye, bütçe gelirleri ise 5 trilyon 191,5 milyar TL’ye ulaştı. Böylece yılın ilk dört ayında bütçe açığı 758,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 885,5 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece yıllık bazda bütçe açığında sınırlı bir gerileme yaşandı.

Faiz dışı dengede fazla verildi

Ocak-nisan döneminde faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 816,6 milyar TL olurken, faiz dışı denge 374,9 milyar TL fazla verdi. Geçen yılın aynı döneminde faiz dışı bütçe dengesi 160,9 milyar TL açık vermişti.

Aynı dönemde faiz harcamaları 1 trilyon 133,7 milyar TL’ye yükselirken, merkezi yönetim bütçe giderleri yıllık bazda yüzde 40 arttı. Faiz hariç giderlerdeki artış ise yüzde 36,6 oldu.

Gelirlerde güçlü artış

2026’nın ilk dört ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3 artarak 5 trilyon 191,5 milyar TL’ye yükseldi. Vergi gelirleri ise yüzde 55,6 artışla 4 trilyon 372,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, özellikle yüksek faiz giderlerinin bütçe dengesi üzerindeki baskısını sürdürdüğüne dikkat çekerken, vergi gelirlerindeki güçlü artışın ise bütçe performansını destekleyen temel unsur olmaya devam ettiğini değerlendiriyor.