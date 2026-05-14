Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk’ün kullandırdığı fon büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artışla 755 milyar TL’ye ulaşırken, konsolide aktif büyüklüğü 1,59 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Katılım finans prensipleri doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk’ün toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 1,22 trilyon TL seviyesine yükseldi. Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründeki güçlü konumunu korurken, katılım finans kuruluşları arasındaki öncü rolünü sürdürdü.

“Sürdürülebilir büyüme odağımızı koruyoruz”

2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şu ifadeleri kullandı: “2026 yılının ilk çeyreğinde, küresel belirsizliklerin ve makroekonomik dalgalanmaların devam ettiği bir ortamda, dengeli ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızı koruduk. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda reel ekonomiyi destekleyen bir bilanço yapısını sürdürürken, özellikle üretim, ihracat ve KOBİ odaklı finansmanlarımızla ekonomiye katkı sağlamaya devam ettik.

Dijitalleşme yatırımlarımız ve süreçlerimizi sadeleştirme odaklı çalışmalarımız sayesinde müşteri deneyimini güçlendirirken, iştiraklerimizle birlikte sunduğumuz bütüncül hizmet yapısı finansal performansımıza olumlu yansıdı. Önümüzdeki dönemde de güçlü sermaye yapımız, yüksek aktif kalitemiz ve temkinli risk yönetimi anlayışımızla büyümemizi sağlıklı bir zeminde sürdürmeyi hedefliyoruz. Katılım finans modelinin sunduğu değer önerisiyle müşterilerimiz için güvenilir ve çözüm odaklı bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz.”

2026 yılı ilk çeyrek itibarıyla Kuveyt Türk

• 2026 yılının ilk çeyreğinde kullandırılan fon büyümesi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 düzeyinde gerçekleşti.

• Donuk alacaklar oranı yüzde 2,65 seviyesinde gerçekleşti.

• Toplam fonlama tabanı 1,22 trilyon TL seviyesine ulaştı.

• Cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 63 oldu.

• Yıllıklandırılmış ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

• Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,34 olarak gerçekleşti.