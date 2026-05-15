Altın fiyatları haftanın son işlem gününde gerilerken, piyasalar haftalık bazda yaklaşık yüzde 2’lik düşüşe hazırlanıyor.

ABD’de açıklanan son veriler, Nisan ayında toptan enflasyonun 2022’den bu yana en hızlı yükselişini kaydettiğini ortaya koyarken, tüketici fiyatlarında da 2023 sonrası en sert artış görüldü. Veriler, Amerikan Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara verebileceği hatta yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Küresel ölçekte devam eden Orta Doğu gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki enerji sevkiyatlarını tehdit eden gelişmelerin de enflasyonist baskıları artırdığı belirtiliyor. Piyasalarda, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapmayacağı yönündeki beklenti öne çıkarken, bazı yatırımcılar yıl sonuna kadar faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, enerji ticaretinin güvenliği konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceği ifade edildi. Hindistan’da ise yerel para birimini desteklemek amacıyla altın ithalatına yönelik düzenlemelerin sıkılaştırıldığı bildirildi.

Ons altında geri çekilme

Ons altın güne 4 bin 649 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde 4 bin 607 dolara kadar gerileyen ons altın, en yüksek 4 bin 665 doları gördü. Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 612 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında düşüş

Gram altın ise güne 6 bin 795 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 746 lira, en yüksek 6 bin 827 lira seviyeleri test edildi. Gram altın şu sıralarda 6 bin 753 liradan alıcı buluyor.