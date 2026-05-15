Şimşek, yılın ilk dört ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3 arttığını, vergi gelirlerindeki yükselişin ise yüzde 55,6’ya ulaştığını ifade etti. Bu artışın özellikle kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahsilatlarındaki yükselişten kaynaklandığını kaydeden Şimşek, akaryakıttan alınan ÖTV gelirlerinde ise düşüş yaşandığını belirtti.

Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin bütçe üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, petrolün 100 doların üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar lirayı aşabileceğini söyledi. Buna rağmen bütçe açığının milli gelire oranında yüzde 3,5 hedefini korumaya çalışacaklarını belirten Bakan, “Şartlar değişmezse oran yüzde 4’e yaklaşabilir ancak temel hedefimiz yüzde 3,5 seviyesini korumak” dedi.

Yılın geri kalanında harcama disiplininin sürdürüleceğini ifade eden Şimşek, yeni vergi düzenlemesi iddialarına ise net yanıt verdi. Şimşek, “Şu anda gündemimizde herhangi bir yeni vergi çalışması bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadele kapsamında yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda da mevcut politikanın süreceğini belirten Şimşek, yıl ortasında sürpriz bir zam planı olmadığını söyledi. Fiyat ayarlamalarının enflasyon hedefiyle uyumlu kalacağını dile getiren Şimşek, “Daha düşük artış olabilir ancak hedefin üzerinde bir artış yapmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, son dönemde kur hareketlerine rağmen vatandaşların dövize yönelmediğini söyledi. Altına yönelik talep artışı yaşandığını belirten Bakan, savaş sonrası dönemde dolar ve euroya belirgin bir yöneliş olmadığını ifade etti.