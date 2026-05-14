Brent petrol yaklaşık 106 dolar seviyelerinde işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) 101 dolar bandında dengelenmiş durumda. Yatırımcılar, iki büyük ekonomi arasındaki ilişkilerin enerji talebi ve ticaret akışları üzerindeki olası etkilerine odaklanmış durumda.

Piyasaların odağında jeopolitik riskler

Analistler, Trump-Şi görüşmesinin özellikle küresel ticaret dengesi ve sanayi üretimi üzerinden petrol talebine yön verebileceğini belirtiyor. ABD-Çin ilişkilerinde olası bir iyileşme, orta vadede ekonomik aktiviteyi artırarak petrol talebini destekleyebilir.

Ancak piyasalardaki ana belirleyici unsur yalnızca diplomasi değil. Orta Doğu’daki gerilimler ve İran kaynaklı arz kesintisi endişeleri, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. Hürmüz Boğazı’ndaki fiili kısıtlamalar ve küresel stoklardaki hızlı erime de arz tarafındaki kırılganlığı artırıyor.

Arz sıkışıklığı fiyatları destekliyor

Uluslararası Enerji Ajansı verileri, mevcut çatışma ortamının devam etmesi halinde küresel petrol piyasasında ciddi bir arz açığının sürebileceğine işaret ediyor. Bu durum, fiyatların aşağı yönlü hareketini sınırlayan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan ABD’nin İran ve Rusya petrolüne yönelik yaptırım politikaları da küresel arz zincirini etkileyerek piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Kısa vadede yön yatay, riskler yukarı

Uzmanlara göre petrol piyasasında kısa vadede “bekle-gör” havası hakim. Trump-Şi görüşmesinden gelecek mesajlar talep beklentilerini şekillendirebilirken, jeopolitik risklerin devam etmesi fiyatları desteklemeye devam ediyor.