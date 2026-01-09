Altın ve Kıymetli Maden Ticaretinde Usulsüzlük İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Erol Kurtulmuş’un yaptığı öne sürülen suç örgütünün, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota dışı ve mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Soruşturma çerçevesinde tespit edilen 7 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok Sayıda Suçtan Soruşturma

Gözaltına alınan şüphelilerin;

Suç örgütüne üye olma

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet Fırtınada seyir halindeki kamyonet devrildi İçeriği Görüntüle

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na muhalefet

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet

suçlarından işlem gördüğü bildirildi.

Soruşturma Sürüyor

Düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, dosya kapsamında yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.