ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Grönland’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vance, Grönland konusunda Avrupalı liderlere net bir mesaj verdi.

Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun önümüzdeki günlerde Danimarka ve Grönland liderleriyle görüşmeler gerçekleştireceğini hatırlatarak, “Bu mesajların bir kısmını özel olarak, bir kısmını da kamuoyu önünde iletmeye devam edeceğiz. Ancak Avrupalı liderlere ve diğer herkese tavsiyem, ABD Başkanını ciddiye almalarıdır” ifadelerini kullandı.

“Grönland Küresel Füze Savunması İçin Kritik”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarının yanlış anlaşıldığını savunan Vance, bölgenin yalnızca ABD için değil, küresel güvenlik açısından da hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Vance, “Başkan ne söyledi? Birincisi, Grönland yalnızca Amerika’nın füze savunması için değil, dünyanın füze savunması için de son derece önemlidir. İkincisi, bu bölgeyle ilgilenen düşman ve rakip aktörlerin varlığını biliyoruz” dedi.

Avrupalı müttefiklere çağrıda bulunan Vance, “Avrupalı dostlarımızdan beklentimiz, bu kara parçasının güvenliğini daha ciddiye almalarıdır. Eğer bunu yapmazlarsa, ABD’nin bir şeyler yapması gerekecek. Bunun ne olacağına ise Başkan karar verecektir” şeklinde konuştu.

İran Protestoları: “Barışçıl Göstericilerin Yanındayız”

Basın toplantısında İran’daki protestolara da değinen Vance, ABD’nin barışçıl eylemlere destek verdiğini belirterek, “Özgürce bir araya gelme hakkını kullanan ve sesini duyurmaya çalışan herkesin yanındayız” dedi.

Vance, İran yönetimine yönelik olarak ise, “ABD Başkanı’nın da ifade ettiği gibi, İran için en akıllıca yol nükleer program konusunda ABD ile gerçek bir müzakereye girmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Grönland Halkına Para Teklifi İddiası

ABD basınında yer alan iddialara göre, Washington yönetimi Grönland’ın ABD’ye bağlanması ihtimalini değerlendirmek üzere adada yaşayan yaklaşık 57 bin kişiye kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar arasında ödeme yapılmasını tartıştı. Danimarka ve Grönland’daki siyasi yetkililer ise ABD’nin Grönland’ı satın alması veya ilhak etmesi fikrine sert şekilde karşı çıkıyor.

“İlhak Hayalleri Son Bulmalı”

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ın Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık yeter. İlhak konusundaki hayaller son bulmalı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka, yayımladıkları ortak bildiride Grönland’ın geleceğine yalnızca Grönland ve Danimarka’nın karar verebileceğini vurguladı.