İftar saatine yakın gönderilen mesajlarda yer alan linklere tıklayan kişilerin telefonlarına zararlı yazılım bulaştırıldığı, bu sayede banka hesapları ve kişisel verilere erişim sağlanmaya çalışıldığı belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle acele ettirme ve “son kontenjan” gibi ifadelerle oluşturulan baskıya karşı vatandaşları uyarıyor.

“Güven duygusu istismar ediliyor”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Esra Betül Türkalp, Ramazan ayının manevi atmosferinin kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebildiğini söyledi. Türkalp, dolandırıcılık suçunun Türk Ceza Kanunu kapsamında hileli davranışlarla bir kimsenin zarara uğratılması ve failin menfaat sağlaması olarak tanımlandığını hatırlattı.

Türkalp, “Burada en önemli unsur mağdurun güven duygusunun ya da içinde bulunduğu ekonomik ve manevi hassasiyetin istismar edilmesidir. Özellikle öğrenciler ve ekonomik olarak daha hassas durumdaki vatandaşlar hedef alınmaktadır” dedi.

Sahte kampanya ve taklit hesaplara dikkat

Dolandırıcıların sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açarak ya da mevcut işletmeleri taklit ederek ödeme talep ettiğini belirten Türkalp, şu uyarılarda bulundu:

Sosyal medyada karşılaşılan her kampanyaya itibar edilmemeli.

İşletmenin fiziki varlığı araştırılmalı.

Menü ve hizmet içeriği net şekilde görülmeden ödeme yapılmamalı.

IBAN ya da kişisel hesaplara para gönderimi yerine kurumsal ve güvenli ödeme yöntemleri tercih edilmeli.

Şüpheli durumlarda ödeme yapılmadan ilgili mercilere ihbarda bulunulmalı.

Mağduriyet yaşanması halinde yazışma kayıtları ve ödeme dekontlarının saklanarak savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiği vurgulandı.

“Acele ettirme taktiğine karşı temkinli olun”

Uzmanlar, dolandırıcılık girişimlerinde genellikle “sadece bugün geçerli”, “son kontenjan” gibi ifadelerle vatandaşların hızlı karar vermeye zorlandığını belirtiyor. Özellikle iftar saatine yakın gönderilen mesajların bilinçli olarak seçildiği ve dikkatsizlikten faydalanılmak istendiği ifade ediliyor.

Ramazan ayının dayanışma ve güven ayı olduğunu hatırlatan uzmanlar, en büyük önlemin bilinçli ve temkinli hareket etmek olduğunu belirterek, özellikle öğrencilerin cazip görünen kampanyalar karşısında mutlaka araştırma yapmaları gerektiğini kaydediyor.