Ons Altın, haftanın son işlem gününde 4.600 dolar seviyesinin altına gerileyerek yaklaşık 4.590 dolar civarında işlem gördü.

Fiyatlardaki gerilemede, İran merkezli jeopolitik tansiyonun geçici olarak azalması etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin protestoculara yönelik idam cezalarını uygulamayacağına dair taahhüdünün ardından askeri müdahaleyi erteleyebileceğini açıkladı. İsrail ve bazı Orta Doğu müttefiklerinin de ABD’yi olası bir saldırı konusunda temkinli olmaya çağırdığı yönündeki haberler, piyasalardaki risk algısını yumuşattı.

Jeopolitik gelişmelere ek olarak, ABD’den gelen makroekonomik veriler de Altın üzerindeki baskıyı artırdı. ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 10 Ocak ile sona eren haftada ilk işsizlik başvuruları 198 bin seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Veriler, iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğuna işaret etti.

Öte yandan, ABD Perakende Satışları Kasım ayında yüzde 0,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3 seviyesine yükseldi. Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını önümüzdeki aylarda sabit tutacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Fed fon vadeli işlemleri, ilk faiz indirimi beklentisinin Haziran ayına ötelenmiş olduğunu gösterdi.

ABD Dolar Endeksi (DXY) ise sınırlı geri çekilmesine rağmen 99,30 seviyeleri civarında seyretti. Doların güçlü görünümünü koruması, dolar cinsinden fiyatlanan Altın üzerinde aşağı yönlü baskının devam etmesine neden oldu.

Teknik görünümde, Ons Altın’ın yükselen kama formasyonu içerisinde hareket ettiği ve yukarı yönlü ivmenin zayıfladığı izleniyor. 4.643 dolar seviyesi kısa vadeli direnç olarak öne çıkarken, aşağı yönde 4.549 dolar ve 4.520 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Piyasalarda gözler, önümüzdeki dönemde açıklanacak yeni ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisine çevrilmiş durumda.