Öğle yemeği formatında gerçekleşen görüşme, Trump ile Machado’nun ilk yüz yüze teması oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın toplantıyı büyük bir ilgiyle beklediğini belirterek, Machado’nun Venezuela halkı için “olağanüstü ve cesur bir ses” olduğunu ifade etti. Leavitt, Trump’ın ülkede yaşanan gelişmeleri Machado’dan dinlemek istediğini söyledi.

Leavitt ayrıca, Trump’ın daha önce Machado’nun Venezuela’yı yönetmek için gerekli saygıyı kazanamadığı yönündeki değerlendirmesinin geçerliliğini koruduğunu da dile getirdi.

Görüşmenin ardından Machado, Beyaz Saray dışında kendisini bekleyen destekçileriyle bir araya gelerek kısa bir selamlama yaptı.

Maduro Yönetimine Karşı Mücadelesiyle Tanınıyor

1967 doğumlu olan Maria Corina Machado, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı yürüttüğü muhalefetle tanınıyor. Siyasi hayatına 2002 yılında başlayan Machado, 2012’de ilk kez devlet başkanlığına aday oldu ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetti.

2023 yılında muhalefetin ön seçimlerini kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı seçimleri için aday olan Machado, hakkında verilen yargı kararıyla kamu görevinden men edilmesi üzerine yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Seçimlerin ardından muhalefetin Maduro’ya karşı zafer ilan etmesiyle başlayan protestolarda öne çıkan isimlerden biri olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024’te kamuoyu önünden çekildi.

Machado, Wall Street Journal’a yazdığı bir mektupta, tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Venezuela halkının demokratik hakları için yürüttüğü mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Machado, ödülü Trump’a vermek istediğini açıklamış, Trump ise bunu “büyük bir onur” olarak nitelendirmişti. Ancak Nobel Komitesi, ödülün devredilemeyeceğini bildirmişti.