Ekonomistler, ABD’de enflasyonun yeniden yükselebileceği, büyüme hızında ise yavaşlama yaşanabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Bu tablo, güvenli liman olan altına olan ilgiyi kısıtlarken, yatırımcıların yeni pozisyon alma konusunda temkinli davranmasına yol açıyor. Ayrıca, ABD’nin açıkladığı ek gümrük tarifeleri de küresel ticaret ortamında belirsizlikleri artırırken, üretim süreçlerinin ülkelere göre yeniden şekillenmesi olasılığı da altın fiyatlarını dolaylı yoldan etkiliyor.

Ons Altın 3000 Doların Altını Test Etti

Yeni haftaya 3026 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde 2972 dolar seviyesine kadar geriledi. En yüksek 3055 doları gören değerli metal, şu sıralar 3022 dolar civarından işlem görüyor. Analistler, kısa vadede fiyatların dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirtiyor.

Gram Altın da Geri Adım Attı

İç piyasada gram altın fiyatları da ons altındaki gerilemeye paralel olarak düşüş kaydetti. Güne 3710 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3632 lirayı gördü. En yüksek seviye ise 3734 lira oldu. Şu sıralar gram altın 3691 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da Farklı Seyir

Kapalıçarşı’da ise fiyatlar serbest piyasaya göre biraz daha yukarıda seyrediyor. Gram altın alış fiyatı 3762 lira, satış fiyatı ise 3832 lira seviyesinde. Fiziki altına olan talep, Kapalıçarşı’daki fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

Ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin seyri, önümüzdeki günlerde altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.