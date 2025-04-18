Paskalya tatiline giren küresel piyasalar nedeniyle borsalar ve emtia fiyatlamalarında da yavaşlama başladı. Altın fiyatları, piyasalardaki genel durgunluğa paralel olarak bugün yatay seyrediyor.

ABD'nin ticaret savaşları kaynaklı gelişmelerle birlikte dün tarihi zirvesine ulaşan ons altın, bugün piyasaların büyük bölümünün kapalı olması nedeniyle sakin bir görünüm sergiliyor.

Ons Altın

Ons altın güne 3327 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3326 dolar, en yüksek 3327 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar 3327 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın

Gram altın, güne 4063 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4063 lira, en yüksek 4076 lira seviyeleri test edildi. Şu sıralarda 4071 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı’da Altın

Kapalıçarşı’da gram altın 4087 liradan alınırken, 4156 liradan satışa sunuluyor.