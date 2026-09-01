30 Ağustos Zafer Bayramı ve Çivril'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkusuna, ilçede anlamlı bir insanlık hikâyesi damga vurdu. Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, düzenlenen kutlama programında protokol koltuğunu özel ihtiyaçlı çocuklara bırakarak herkese örnek olacak bir duyarlılık sergiledi.

Programın en dikkat çeken anı, Başkan Dere'nin kendisi için ayrılan protokol bölümünde yerini almasının ardından yaşandı. Alanı dolduran kalabalık arasında özel ihtiyaçlı çocukları fark eden Başkan Dere, hiç tereddüt etmeden makam koltuğundan kalkarak yerini çocuklara oturttu. Kendisi ise konser boyunca ayakta kalarak ünlü sanatçı Efe Güngör'ün performansını izledi.

Bu jest, meydandaki vatandaşlar ve davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Umut çocukları derneği başkanı Nesrin Akbeyik, Başkan Dere'nin bu tutumu nedeniyle kendisine teşekkür etti. Akbeyik, 'Çocuklarımıza gösterilen bu hassasiyet ve saygı bizleri çok duygulandırdı. Başkanımızın bu davranışı, aslında gerçek büyüklüğün makamda değil, gönülde olduğunu bir kez daha gösterdi' dedi.

Konser sırasında Efe Güngör, dernek üyesi çocuklarla birlikte türküler söyleyerek onlara unutulmaz anlar yaşattı. Protokolün ayakta izlediği konser, zafer coşkusunu ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında Çivril'de yaşanan bu anlamlı görüntüler, ulusal basında da geniş yankı bulmaya aday. Başkan Semih Dere, yaptığı kısa açıklamada, 'Bu toprakların kurtuluşunu minnetle anarken,

geleceğimiz olan evlatlarımızın her zaman en iyi yerde olmayı hak ettiğini biliyoruz. Protokol sadece bir koltuktan ibarettir; asıl protokol çocuklarımızın gözlerindeki ışıktır' ifadelerini kullandı.

Çivril'deki kutlamalar, vatan sevgisi ve insan sevgisinin iç içe geçtiği bu duygu dolu anlarla hafızalara kazındı.