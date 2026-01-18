Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin üsten tümüyle ayrıldığı ve Ayn el-Esed’in idare ve güvenliğinin artık Irak Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlandığı belirtildi. Açıklamada, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah’ın, operasyonlardan sorumlu kurmay başkan yardımcıları ve kuvvet komutanlarıyla birlikte üsse giderek devir sürecini yerinde incelediği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Yarallah’ın, üssün altyapı, lojistik ve operasyonel kapasitesini denetlediği, birliklerin en üst düzeyde hazır hale getirilmesi yönünde talimat verdiği aktarıldı. Ayn el-Esed’in stratejik konumuna dikkat çeken Yarallah’ın, üssün güvenliğinin eksiksiz sağlanabilmesi için tüm askeri birimler arasında koordinasyon ve ortak çalışma vurgusu yaptığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca, üs çevresinde güvenliğin sağlanması amacıyla 65. Özel Kuvvetler Tugayı ile bağlı birliklerin görevlendirildiğini, Irak Hava Kuvvetleri ve Kara Havacılık Komutanlığı’na ait karargahların da üs bünyesinde konuşlandırıldığını bildirdi.