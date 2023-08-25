Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirmişti. Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır şekilde yaralanmış, Ali Sabancı Bodrum’da yapılan ilk müdahalelerin ardından sabah erken saatlerde İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınmıştı. Vuslat Doğan Sabancı'nın da Bodrum’da yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul’da özel bir hastanede bulunan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.