Futbol camiasında yankı uyandıran bu kararın perde arkasında Fenerbahçe yönetiminin etkili olduğu öne sürülüyor. Sarı-lacivertli kulüpte son dönemde, Koç’un enerjisini sadece Fenerbahçe’ye odaklaması gerektiği yönünde yoğun baskı olduğu konuşuluyor.

Ali Koç’un görev süresi boyunca özellikle Süper Lig yayın ihalesi, yabancı kuralı, hakem reformu gibi kritik konularda önemli adımlar attığı biliniyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray dışındaki kulüplerin desteğiyle yeniden başkan seçilen Koç’un, kulüplerden gelen “devam et” çağrılarına rağmen görevi bırakma kararı alması, kulislerde “yeni dönemde radikal değişiklikler olabilir” yorumlarına neden oldu.

Futbolun yeni sezon heyecanı yaklaşırken, gözler şimdi Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanının kim olacağına çevrildi. Koç’un vedası, futbolun zirvesinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.