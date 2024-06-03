Süper Lig'i 2. olarak tamamlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Jose Mourinho'yu getirildi. Şampiyonlar Ligi finalinde imzayı atan, dün ayağının tozuyla taraftarı önünde de sembolik imza atan Portekizli çalıştırıcı bugün de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik Direktörü Jose Mourinho düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mourinho, ''Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk'' dedi.

Mourinho'nun açıklamalarından satır başları:

Dün stada gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önceden 'Ben Jose Mourinho'yum' derdim ama şimdi kendimi Fenerbahçe'nin hocası olarak adlandırmak istiyorum. Benimle iletişime geçen ilk isim Mario Branco'ydu.

AZİZ YILDIRIM'DAN İZİN ALMADIM!

Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu. Ama Fenerbahçe'ye gelmek için kendisinden bir izin almadım. Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Ben 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Dolayısıyla Fenerbahçe için çalışacağım. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. Transferi, ıslak imzayı görünce açıklarız. Sayın Aziz Yıldırım 'Anlaştım' dedi. Anlaştım demek iş bitti demek, iş böyle değildi. Biz ıslak imzayı görünce açıklıyoruz."