Bugünden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağı yeni üretim tesisleri, kapasite artışı ve inovatif yatırımlarla büyümesini hızlandırmak için kullanacak. Kentsel dönüşüm, altyapı yatırımları ve artan konut ihtiyacının desteklediği hazır beton sektöründe önemli bir büyüme potansiyeli gören şirket, yeni yatırımlarla pazardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hazır beton ve inşaat sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle faaliyet gösteren Albayrak Hazır Beton, sermaye piyasalarına adım attı. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda, paylar 38,60 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Toplam 2 milyar 702 milyon TL büyüklüğe ulaşan halka arzda, şirketin halka açıklık oranı yüzde 28 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adım atan şirket, 29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ALBTN koduyla, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, Tacirler Yatırım Kurumsal Finansman Grup Müdürü Ayça Atalay ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında ‘Albayrak Beton, lojistik gücüyle ve kalitesiyle sektörün en önemli temsilcilerinden biridir. İstanbul’da farklı bölgelerde konumlanan tesisleriyle yüksek verimlilikle hizmet sunma kapasitesine sahiptir. Albayrak Beton, halka arzdan elde ettiği geliri, yatırımlarında ve yeni projelerinin finansmanında kullanacaktır. Bu nedenle bu başarılı halka arz sürecinde yer alan, emek veren herkese, Şirketimizin yöneticilerine, çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Sürdürülebilir büyüme yolunda güçlü adımlarla ilerleyecek

Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, halka arzla birlikte şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda yeni bir döneme adım attığını belirterek yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi ve güvene teşekkür etti.

Sermaye piyasalarından sağlanan kaynakla üretim altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Albayrak, "Borsa İstanbul'da işlem görüyor olmanın sağlayacağı şeffaflık, kurumsallaşma ve finansmana erişim avantajlarıyla sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

“Sektörün dönüşümüne öncülük edeceğiz”

Erdal Albayrak, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bölümünü, yeni yatırımların finansmanında değerlendireceklerini vurgulayarak, “Bu kaynağı; üretim altyapımızı güçlendirmek, verimliliğimizi artırmak, yeni tesis yatırımlarımızı hayata geçirmek ve devam eden gayrimenkul projelerimizi tamamlamak amacıyla değerlendireceğiz. Bu kapsamda İstanbul Anadolu Yakası'nda iki yeni hazır beton tesisi yatırımı planlıyoruz. Bunun yanı sıra sektörümüzde ilklerden biri olacak çevreci ve inovatif üretim teknolojilerine yönelik yatırımlar üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Amacımız yalnızca kapasitemizi artırmak değil, aynı zamanda sektörün dönüşümüne öncülük eden şirketlerden biri olmak” diye konuştu.

Gayrimenkul geliştirme alanında da yeni projelere ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydeden Albayrak, “Teraphill 15, Teraphill Loft, Moonpark Koru ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Binası projelerimizin inşaatları sürüyor. Villa Rise projemiz ruhsatlandırma sürecinde. Bugüne kadar devam eden projelerimizi büyük ölçüde özkaynaklarımızla finanse ettik. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın önemli bir bölümünü bu projelerin tamamlanmasına ve yeni gayrimenkul projelerinin geliştirilmesine yönlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımları sektörü büyütecek”

Sektörün gelecek potansiyeline de değinen Albayrak, Türkiye'de kentsel dönüşümün hız kazanması, depreme dayanıklı yapılaşmaya yönelik ihtiyaç, büyük ölçekli ulaşım ve altyapı projeleri ile artan konut talebinin, hazır beton sektörünün büyümesini destekleyen en önemli dinamikler arasında yer aldığını ifade etti.

Erdal Albayrak, özellikle İstanbul'da önümüzdeki dönemde oluşması beklenen yeni konut ihtiyacının sektöre önemli bir ivme kazandıracağına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan araştırmalara göre, 2034 yılına kadar İstanbul’da oluşacak yeni haneler ile birlikte yaklaşık toplam 1 milyon 96 bin yeni konut ihtiyacı oluşacağı tahmin ediliyor. Konut ihtiyacının sürekliliği de önümüzdeki dönemde inşaat sektöründeki dinamizmi canlı tutacak en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu büyüme potansiyelinin hazır beton talebine de doğrudan yansıyacağını öngörüyoruz. Biz de bu potansiyeli karşılayacak üretim kapasitesini oluşturmak için yatırımlarımızı hızlandırdık. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde çok sayıda yeni proje ile görüşmeler yürütüyoruz. Metro projelerindeki deneyim, güçlü üretim kapasitemiz ve güçlü referanslarımız, şirketimize yeni altyapı projelerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Sektörde oluşacak büyüme fırsatlarını, yeni yatırımlarımızla en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz.”