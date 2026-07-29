Sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımlayan Prof. Dr. Aydın, geleceğin şekillenmesinde üniversite seçiminin kritik bir rol oynadığına dikkat çekerek, aday öğrencileri kampüsleri yerinde ziyaret etmeye davet etti.

"Verdiğiniz Karar Geleceğinizi Şekillendirecek"

Gençlere seslendiği mesajında üniversite tercihinin hayatın dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, hayatınızın en önemli kararlarından birini vermek üzeresiniz. Üniversite tercihi hayatınızın yönünü, geleceğinizi belirleyen çok önemli bir karar. Vereceğiniz karar; alacağınız eğitimi, kazanacağınız deneyimleri ve geleceğe bakışınızı şekillendirecektir. Bu nedenle tercihlerinizi yaparken kendinizi geliştirebileceğiniz, potansiyelinizi ortaya çıkaracak ve hedeflerinize güvenle yürüyebileceğiniz bir üniversiteyi seçmeniz büyük önem taşıyor."

"Fedakarlık Yapın, Kampüsleri ve Akademik Kadroyu Yerinde Görün"

Üniversite seçiminde sadece rehberlik kitapçıkları veya dijital verilerle yetinilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Aydın, tercih sürecinde aktif bir araştırma yapılması gerektiğini belirtti:

"Bir üniversiteye gitmek için harcayacağınız zaman, yarın geleceğinizde sizi pişmanlıklarınızdan koruyacaktır. Onun için imtina etmeyiniz, fedakarlık yapınız. Sadece üniversiteleri kağıt üzerinde değil; mümkün olabildiğince o üniversiteye giderek oranın teknolojik altyapısını, akademik kadrosunu, sosyal iklimini ve bilimsel başarılarını dikkatlice araştırarak tercih etmeniz çok önemli."

25 Yıllık Deneyim ve Küresel Başarı

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 25 yıllık köklü geçmişiyle dünya standartlarında mezunlar verdiğini ifade eden İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı, tüm adayları İAÜ’yü yakından tanımaya çağırdı. Kampüslere gelemeyen adaylar için de Türkiye genelindeki destek ağını hatırlatan Prof. Dr. Aydın, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 25 yıllık geçmişine baktığınız zaman mezunlarının çalıştıkları yerler, edindikleri bilgi birikimi ve deneyimlerle dünyanın her tarafında bir dünya insanı olarak görev yaptıklarını görürsünüz. Sizleri de bu tercih döneminde İstanbul Aydın Üniversitesi’ne gelmeye, üniversitemizi incelemeye davet ediyorum. Gelemiyorsanız da sosyal medya hesaplarımızdan ve hemen hemen her şehirde bulunan tercih merkezlerimizdeki uzman arkadaşlarımızdan detaylı bilgi alarak tercihinizi yapmanızı diliyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyor, hayırlı tercihler diliyorum."

Teoriyi Pratiğe Dönüştüren Model: Yerinde Uygulama ve İş Dünyasıyla İçi İçe Eğitim

Çeyrek asırlık tecrübesiyle Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu "Yerinde Uygulama Programı" ile fark yaratmaya devam ediyor.

Eğitim modelini doğrudan iş dünyasının dinamikleriyle entegre eden İAÜ, öğrencilerini henüz mezun olmadan sektörle buluşturuyor. Mühendislikten sağlık bilimlerine, iletişimden idari bilimlere kadar pek çok alanda uygulanan bu model sayesinde öğrenciler, teorik derslerini sanayi ve iş dünyasının lider kuruluşlarında pratik tecrübeye dönüştürme imkanı buluyor.

Geniş çözüm ortaklığı ağı, güçlü teknolojik altyapısı, laboratuvar imkanları ve dünya çapındaki akademisyen kadrosuyla İAÜ; mezunlarına sadece bir diplomayla değil, global ölçekte rekabet edebilecek donanım ve iş tecrübesiyle kariyer kapılarını aralıyor.