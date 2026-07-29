EŞ ZAMANLI SALVO ATIŞI İLE HEDEF BİR KEZ DAHA İMHA EDİLDİ

Operasyonel kabiliyetlerini ve yerli mühimmat entegrasyon kapasitesini günden güne artıran Bayraktar AKINCI, bu kez ikili atış konfigürasyonuyla gökyüzündeki yerini aldı. Bünyesindeki iki adet TOLUN P mühimmatını eş zamanlı olarak ateşleyen AKINCI TİHA, belirlenen hedefleri milimetrik hassasiyetle vurarak tam isabet sağladı.

LİDERLERDEN "OYUN DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ" VURGUSU

Testin başarıyla tamamlanmasının ardından Türk savunma sanayisinin tepe isimlerinden art arda gurur dolu açıklamalar geldi:

Selçuk Bayraktar (Baykar Yönetim Kurulu Başkanı): Sosyal medya hesabından test anına ait görüntüleri paylaşan Bayraktar, "AKINCI, TOLUN-P Salvo Atışı - Tam İsabet" notunu düşerek elde edilen başarıyı duyurdu.

Ahmet Akyol (ASELSAN Genel Müdürü): Birlikteliğin sahadaki gücüne dikkat çeken Akyol, "Sahada oyun değiştiren teknoloji birlikteliği. Bayraktar AKINCI'dan ilk kez yapılan ikili atışta, ASELSAN TOLUN P'ler hedefi tam isabetle vurdu. Oyun değiştiren teknolojilerimizin kuvvet çarpanı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ İÇİN KUVVET ÇARPANI

Geliştirilen bu entegrasyon ve başarıyla icra edilen çifte vuruş yeteneği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada aynı anda birden fazla kritik hedefi etkisiz hale getirme kapasitesini üst seviyeye çıkarıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen akıllı mühimmatların AKINCI gibi üstün bir platformla yakaladığı bu uyum, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki öncü rolünü pekiştirmeye devam ediyor.