28 Temmuz 2026 seans sonu itibarıyla sona eren tedbirlerin ardından, INFO hisseleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba işlem gününe serbest piyasa koşullarında başladı.

INFO Hisselerinde Hangi Yasa ve Kısıtlamalar Kalktı?

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuruları ve Borsa İstanbul menkul kıymet tedbir listesinde yer alan bilgilere göre, INFO payları üzerinde uygulanan ve bugün itibarıyla kaldırılan tedbirler şunlardır:

Kredili İşlem Yasağı: Yatırımcılar bugünden itibaren INFO hisselerinde yeniden kredili alım yapabilecek.

Açığa Satış Yasağı: Hisse üzerindeki açığa satış kısıtlaması sona erdi.

Brüt Takas Uygulaması: Aynı gün içerisinde alınan hisselerin takas süreçlerindeki brüt takas zorunluluğu kalkarak standart takas esasları geçerli oldu.

Piyasaya ve Likiditeye Etkisi

VBTS tedbirlerinin kaldırılması, hisse senedinin likiditesini ve işlem hacmini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Kredili işlem ve brüt takas gibi sınırlamaların kalkmasıyla birlikte INFO paylarında gün içi işlem esnekliğinin artması ve yatırımcı ilgisinin yeniden şekillenmesi bekleniyor.