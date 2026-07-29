Halka Arzın Öne Çıkan Detayları
Beyçelik Holding ve İspanyol Elawan Energy ortaklığıyla kurulan Bewen Enerji, halka arz sürecinde toplam 80 milyon TL nominal değerli payını yatırımcılara sunuyor.
-
Halka Arz Fiyatı: 48,10 TL (Sabit Fiyat)
-
Toplam Halka Arz Büyüklüğü: ~3,85 Milyar TL
-
Halka Açıklık Oranı: %25,23
-
Sermaye Artırımı: 56 Milyon TL (Şirket sermayesi 261 milyon TL’den 317 milyon TL’ye çıkarılacak)
-
Ortak Satışı: 24 Milyon TL
-
Ek Pay Satışı: Yapılmayacak
-
Konsorsiyum Liderleri: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) & Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ortak Satış Pay Dağılımı
Halka arz kapsamındaki 24 milyon lotluk ortak satışının detayları şu şekilde belirlendi:
-
Elawan Energy S.L.: 12.000.000 lot
-
Beyçelik Holding A.Ş.: 10.080.000 lot
-
Faik Çelik: 1.600.000 lot
-
Baran Çelik: 320.000 lot
Gelir Nerelerde Kullanılacak?
Sermaye artırımı yoluyla elde edilecek taze kaynağın büyük bir kısmı büyüme ve finansal yapının güçlendirilmesine ayrılacak:
-
%40 - %55: Rüzgâr enerjisi santrallerindeki (RES) kapasite artışı yatırımları
-
%35 - %45: Banka ve finansal kredi geri ödemeleri
-
%5 - %10: İşletme sermayesi ihtiyaçları
Bewen Enerji Hakkında: Gücünü Rüzgâr ve Güneşten Alıyor
İsmini Beyçelik, Elawan ve Wind Energy kelimelerinin birleşiminden alan Bewen Enerji; rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi ve ticareti gerçekleştiriyor. Toplam 208,9 MW mekanik kurulu güce sahip olan şirketin portföyünde öne çıkan tesisler şunlar:
-
Yahyalı RES (Kayseri)
-
Yahyalı GES (Yahyalı RES'e yardımcı kaynak hibrit tesis)
-
Turguttepe RES (Muğla - Aydın)
-
Adares RES (İzmir - Aydın)
Finansal Görünüm
Taslak izahname verilerine göre istikrarlı bir finansal performans sergileyen Bewen Enerji;
-
2023 Yılı: 1 Milyar TL hasılat ve 552,2 Milyon TL brüt kâr,
-
2024 Yılı (İlk 6 Ay): 517 Milyon TL hasılat ve 212,4 Milyon TL brüt kâr açıkladı.
Yatırımcılar, 31 Temmuz Cuma günü seans sonuna kadar taleplerini iletebilecek.