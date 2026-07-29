Halka Arzın Öne Çıkan Detayları

Beyçelik Holding ve İspanyol Elawan Energy ortaklığıyla kurulan Bewen Enerji, halka arz sürecinde toplam 80 milyon TL nominal değerli payını yatırımcılara sunuyor.

Halka Arz Fiyatı: 48,10 TL (Sabit Fiyat)

Toplam Halka Arz Büyüklüğü: ~3,85 Milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %25,23

Sermaye Artırımı: 56 Milyon TL (Şirket sermayesi 261 milyon TL’den 317 milyon TL’ye çıkarılacak)

Ortak Satışı: 24 Milyon TL

Ek Pay Satışı: Yapılmayacak

Konsorsiyum Liderleri: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) & Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. BİST’te Geri Alım ve Hissedar Hamleleri Hız Kazandı: İşte 28 Temmuz KAP Açıklamaları İçeriği Görüntüle

Ortak Satış Pay Dağılımı

Halka arz kapsamındaki 24 milyon lotluk ortak satışının detayları şu şekilde belirlendi:

Elawan Energy S.L.: 12.000.000 lot

Beyçelik Holding A.Ş.: 10.080.000 lot

Faik Çelik: 1.600.000 lot

Baran Çelik: 320.000 lot

Gelir Nerelerde Kullanılacak?

Sermaye artırımı yoluyla elde edilecek taze kaynağın büyük bir kısmı büyüme ve finansal yapının güçlendirilmesine ayrılacak:

%40 - %55: Rüzgâr enerjisi santrallerindeki (RES) kapasite artışı yatırımları

%35 - %45: Banka ve finansal kredi geri ödemeleri

%5 - %10: İşletme sermayesi ihtiyaçları

Bewen Enerji Hakkında: Gücünü Rüzgâr ve Güneşten Alıyor

İsmini Beyçelik, Elawan ve Wind Energy kelimelerinin birleşiminden alan Bewen Enerji; rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi ve ticareti gerçekleştiriyor. Toplam 208,9 MW mekanik kurulu güce sahip olan şirketin portföyünde öne çıkan tesisler şunlar:

Yahyalı RES (Kayseri) Yahyalı GES (Yahyalı RES'e yardımcı kaynak hibrit tesis) Turguttepe RES (Muğla - Aydın) Adares RES (İzmir - Aydın)

Finansal Görünüm

Taslak izahname verilerine göre istikrarlı bir finansal performans sergileyen Bewen Enerji;

2023 Yılı: 1 Milyar TL hasılat ve 552,2 Milyon TL brüt kâr,

2024 Yılı (İlk 6 Ay): 517 Milyon TL hasılat ve 212,4 Milyon TL brüt kâr açıkladı.

Yatırımcılar, 31 Temmuz Cuma günü seans sonuna kadar taleplerini iletebilecek.