Halka Arzın Öne Çıkan Detayları

Beyçelik Holding ve İspanyol Elawan Energy ortaklığıyla kurulan Bewen Enerji, halka arz sürecinde toplam 80 milyon TL nominal değerli payını yatırımcılara sunuyor.

Ortak Satış Pay Dağılımı

Halka arz kapsamındaki 24 milyon lotluk ortak satışının detayları şu şekilde belirlendi:

  • Elawan Energy S.L.: 12.000.000 lot

  • Beyçelik Holding A.Ş.: 10.080.000 lot

  • Faik Çelik: 1.600.000 lot

  • Baran Çelik: 320.000 lot

Gelir Nerelerde Kullanılacak?

Sermaye artırımı yoluyla elde edilecek taze kaynağın büyük bir kısmı büyüme ve finansal yapının güçlendirilmesine ayrılacak:

  • %40 - %55: Rüzgâr enerjisi santrallerindeki (RES) kapasite artışı yatırımları

  • %35 - %45: Banka ve finansal kredi geri ödemeleri

  • %5 - %10: İşletme sermayesi ihtiyaçları

Bewen Enerji Hakkında: Gücünü Rüzgâr ve Güneşten Alıyor

İsmini Beyçelik, Elawan ve Wind Energy kelimelerinin birleşiminden alan Bewen Enerji; rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi ve ticareti gerçekleştiriyor. Toplam 208,9 MW mekanik kurulu güce sahip olan şirketin portföyünde öne çıkan tesisler şunlar:

  1. Yahyalı RES (Kayseri)

  2. Yahyalı GES (Yahyalı RES'e yardımcı kaynak hibrit tesis)

  3. Turguttepe RES (Muğla - Aydın)

  4. Adares RES (İzmir - Aydın)

Finansal Görünüm

Taslak izahname verilerine göre istikrarlı bir finansal performans sergileyen Bewen Enerji;

  • 2023 Yılı: 1 Milyar TL hasılat ve 552,2 Milyon TL brüt kâr,

  • 2024 Yılı (İlk 6 Ay): 517 Milyon TL hasılat ve 212,4 Milyon TL brüt kâr açıkladı.

Yatırımcılar, 31 Temmuz Cuma günü seans sonuna kadar taleplerini iletebilecek.