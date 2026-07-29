Çin’in Ningbo kentindeki Beilun Spor ve Sanat Merkezi’nde oynanan kritik karşılaşmada Slovenya ile karşı karşıya gelen "Filenin Efeleri", sahadan 3-0 mağlup ayrılarak turnuva defterini kapattı.

Turnuva boyunca sergilenen performansla sporseverlerin beklentilerini yükselten ay-yıldızlılar, Slovenya karşısında özellikle uzatma sayılarına giden çekişmeli setlerde son vuruşları yapmakta zorlandı ve bekleneni veremeyerek yarı final biletini rakibine kaptırdı.

Setlerde Büyük Çekişme Yaşandı

Toplam 121 dakika süren ve nefesleri kesen mücadelede Slovenya, ilk seti 25-21 kazanarak öne geçti. İkinci ve üçüncü setlerde son ana kadar oyundan kopmayan ve maçı çevirmek için büyük bir mücadele ortaya koyan milli takımımız, set sonlarındaki kritik puanlarda rakibinin direncini kıramadı. İnanılmaz bir skor mücadelesine sahne olan ikinci set 35-33, üçüncü set ise 39-37’lik skorlarla Slovenya lehine sonuçlandı.