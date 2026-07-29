Stratejik Anlaşmalar, İhaleler ve Satışlar
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Yapı Kredi (YKBNK): Banka, Yapı Kredi Portföy Yönetimi paylarının 20,74 milyar TL bedelle AZ International Holdings'e (Azimut) devri için anlaşma imzaladı. Süreç kapsamında 15 yıllık stratejik iş birliği protokolu de yürürlüğe girdi.
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CVK Maden (CVKMD): Uluslararası emtia devi Trafigura ile 70 milyon dolar tutarında Ön Ödeme Sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Şirket ayrıca Balıkesir Maden Ocağı projesi için ÇED Olumlu kararını aldığını açıkladı.
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MIATK (MİA Teknoloji):
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Bağlı ortaklığı Tripy Mobility, Karabük Üniversitesi’nin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ihalesini kazandı (18 milyon TL gelir beklentisi).
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AB Horizon Europe kapsamında desteklenen deniz güvenliği projesi için hibe sözleşmesi imza sürecine girildi (MIATK payı: 196.000 euro).
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Saray Matbaacılık (SARAE): Şa-Ra Teknoloji iş ortaklığı bünyesinde, yurt dışı kaynaklı bir müşteriyle 17,6 milyon euro değerinde elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzalandı.
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GSD Holding (GSDHO): Itochu Corporation ile 1 adet Handysize tipi kuru yük gemisi alımı için niyet mektubu imzaladı.
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Oncosem (ONCSM): Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile 117,6 milyon TL tutarında hizmet sözleşmesi imzaladı.
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Gelecek Varlık (GLCVY): Denizbank’ın 1,2 milyar TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak ihalesi devir/temlik süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.
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TÜMOSAN (TMSN): Konyaspor ile 102 milyon TL tutarında sponsorluk anlaşmasına varıldı.
Yeni İşlem Görecek Şirketler & Borsa Adımları
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Yeni İşlemler:
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ALBTN: Paylar 29 Temmuz itibarıyla Borsa'da işlem görmeye başlıyor.
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MASFN: Paylar 30 Temmuz günü kotasyona dahil oluyor.
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KARCL: Paylar 31 Temmuz tarihinde işlem görmeye başlayacak.
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Pazar Değişikliği: YYAPI, Yeşil GYO hakkındaki iflas kararının kaldırılması sonrasında paylarının Alt Pazar’da işlem görmesi için başvuruda bulundu.
Üretim, Bakım ve Proje Gelişmeleri
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Tofaş (TOASO): Bursa fabrikasında planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 30 Temmuz – 16 Ağustos tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecek.
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TAV Havalimanları (TAVHL): Almaty Airport Investment Holding’deki dolaylı pay sahipliğini %100’e çıkarma kararı aldı. Ayrıca 2026 yılına ilişkin revize beklentilerini duyurdu.
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Zorlu Enerji (ZOREN): Tekirdağ'da planlanan Yeniçiftlik RES ve Hamitabat RES elektrik depolama projelerine ait önlisans sürelerinin Aralık 2027’ye kadar uzatıldığını bildirdi.
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Orzax (ORZAX): Türkistan’daki %100 bağlı ortaklığı TOO Orzax Central Asia nezdinde yeni üretim tesisinin temelini attı.
Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemeleri
Sermaye Hareketleri
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CWENE: Sermayesini kar payından karşılanmak üzere %53,02 oranında bedelsiz artırarak 1,6 milyar TL’ye yükseltme kararını Genel Kurul'da onaylattı.
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KORDS: Sermayesini %1.799,9 oranında bedelsiz artırarak 3,7 milyar TL'ye çıkarmak için SPK’ya başvuruda bulundu.
Bugünü (29 Temmuz 2026) Hedefleyen Temettü Ödemeleri
|Şirket
|Brüt (TL)
|Net (TL)
|Temettü Verimi
|Kapanış Fiyatı
|Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
|OSMEN
|0,0500
|0,0425
|%0,61
|8,21 TL
|8,16 TL
|MEDTR
|0,1134
|0,0964
|%0,44
|25,90 TL
|25,787 TL
Kredi Notları, Hak Kullanımları ve Diğer Kritik Haberler
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Kredi Rating Teyitleri: JCR Eurasia; ARASE, CANTE, EKIM, GLRMK, ODAS ve YEOTK şirketlerinin uzun vadeli ulusal kurum kredi notlarını teyit etti.
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Sermaye Kullanımları: BAYRK tahsisli sermaye artırımından sağlanan 132 milyon TL'yi işletme sermayesine; FORMT ise elde edilen fondan 150 milyon TL'yi Stella Bahçe, 135 milyon TL'yi Proline Sandalye alımına yönlendirdi.
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Trafik & Kısıtlamalar: GUNDG paylarına VBTS tedbirleri kapsamında 28 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
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Ortaklık & Pay Devirleri: ICUGS'de Mustafa Mümtaz Özkaya, OTTO ile olan devir görüşmelerini sonlandırıp DANİSTA Finansal ile sözleşme imzaladı. OZRDN, ayrılma hakkı kullanım fiyatını 30,0532 TL olarak belirledi. SKBNK'de ise 6,1 milyon adet payın kaydileştirilmesi için MKK'ya başvuruldu.
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler (29 Temmuz)
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08:30 – Margün Enerji (MAGEN)
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09:30 – Esenboğa Elektrik (ESEN)
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10:30 – Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN)
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11:00 – Pardus GSYO (PRDGS)
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13:00 – TGS Dış Ticaret (TGSAS)