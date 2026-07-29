Sermaye Kullanımları: BAYRK tahsisli sermaye artırımından sağlanan 132 milyon TL'yi işletme sermayesine; FORMT ise elde edilen fondan 150 milyon TL'yi Stella Bahçe, 135 milyon TL'yi Proline Sandalye alımına yönlendirdi.

Ortaklık & Pay Devirleri: ICUGS'de Mustafa Mümtaz Özkaya, OTTO ile olan devir görüşmelerini sonlandırıp DANİSTA Finansal ile sözleşme imzaladı. OZRDN, ayrılma hakkı kullanım fiyatını 30,0532 TL olarak belirledi. SKBNK'de ise 6,1 milyon adet payın kaydileştirilmesi için MKK'ya başvuruldu.