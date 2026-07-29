Yıldız Pazar’da İlk Seans Heyecanı

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, Albayrak Beton payları 29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla "ALBTN.E" koduyla işlem görmeye başlayacak.

Yatırımcıların merakla beklediği ilk işlem gününe ilişkin teknik detaylar da belli oldu:

Halka arzına yoğun ilgi gösterilen şirketin, Yıldız Pazar’da sergileyeceği grafik ve ilk gün performansı piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.