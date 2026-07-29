Yıldız Pazar’da İlk Seans Heyecanı

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, Albayrak Beton payları 29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla "ALBTN.E" koduyla işlem görmeye başlayacak.

Yatırımcıların merakla beklediği ilk işlem gününe ilişkin teknik detaylar da belli oldu:

İşlem Kodu: ALBTN.E

İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar Borsa İstanbul’da Şirket Haberleri ve Kritik Gelişmeler (29 Temmuz 2026) İçeriği Görüntüle

Baz Fiyat: 38,60 TL

Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL

Halka arzına yoğun ilgi gösterilen şirketin, Yıldız Pazar’da sergileyeceği grafik ve ilk gün performansı piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.