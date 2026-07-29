Şirketin payları için üç gün sürecek olan talep toplama maratonu bugün itibarıyla başladı. Yatırımcıların ilgisine sunulan halka arzın, sektördeki güçlü konumunun da etkisiyle oldukça başarılı bir talep toplama süreci geçirmesi bekleniyor.

Talep Toplama Taktvimi ve Halka Arz Detayları

Garanti Yatırım liderliğinde yürütülen süreçte yatırımcılar, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde taleplerini iletebilecek.

Satış Fiyatı: 76,60 TL (Sabit Fiyat)

Toplam Pay Adedi: 48.312.950 Adet (Sermaye Artırımı)

Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 3,7 Milyar TL Borsa İstanbul’da Şirket Haberleri ve Kritik Gelişmeler (29 Temmuz 2026) İçeriği Görüntüle

Halka Açıklık Oranı: %10,03

Satış Yöntemi: Ortak satışı veya ek pay satışı yapılmayacak; payların tamamı sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek.

Güven Veren Taahhütler: Halka arz gelirinin tamamı şirketin özkaynak yapısını daha da güçlendirmek için kullanılacak. Ayrıca, brüt gelirin %20’si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri planlanırken, şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü bulunuyor.

Güçlü Finansal Yapı ve Geniş Acente Ağı

2017 yılında Maher Holding A.Ş. iştiraki olarak tamamen yerli sermayeyle kurulan Quick Sigorta, dijital altyapısı ve ülke genelindeki 7 bin 500’ü aşkın acente ağıyla hayat dışı sigortacılıkta önemli bir pazar payına sahip. Trafik ve kasko gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra Bina Tamamlama, Kefalet ve Kira Koruma gibi yenilikçi sigorta çözümleriyle de dikkat çekiyor.

Şirketin yayınlanan 2025 yılı finansal göstergeleri, halka arz öncesinde güçlü ve kârlı yapısını gözler önüne seriyor:

Finansal Kalem (2025) Tutar Prim Üretimi 42 Milyar 983 Milyon TL Net Dönem Kârı 8 Milyar 518 Milyon TL Toplam Varlıklar 78 Milyar 913 Milyon TL Özkaynaklar 21 Milyar 381 Milyon TL

Sermaye yapısını daha da pekiştirmeyi hedefleyen Quick Sigorta'nın halka arz sürecinin, 31 Temmuz Cuma günü mesai bitimiyle tamamlanması planlanıyor.