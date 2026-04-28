sabah'ta yer alan habere göre; EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, özellikle “önce bindir sonra indir”, “...den başlayan” ya da “...e varan” gibi ifadelerle yapılan kampanyaların yanıltıcı olduğuna dikkat çekerek, bu tür uygulamaların son bulacağını açıkladı. Yılmaz, “Tüketiciyi yanıltan kampanyalara müsaade edilmeyecek. Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsuru olabilir ancak fiyatın önüne geçemez” dedi.

Fiyat şeffaflığı öne çıkacak

Yeni düzenlemenin temel hedefi, akaryakıt fiyatlarında şeffaflığı sağlamak. Dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalarla gerçek fiyatın gizlenmesinin piyasa dengesini bozduğunu belirten Yılmaz, tüketicinin ödediği bedeli açık ve net şekilde görebilmesi gerektiğini vurguladı. Rekabetin, promosyonlar üzerinden değil doğrudan fiyat üzerinden yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Türkiye genelinde 12 bin 600’ü aşkın akaryakıt istasyonunda Avrupa standartlarında hizmet verildiğini hatırlatan Yılmaz, kaliteyi korumaya yönelik denetimlerin de artarak devam edeceğini söyledi.

Sadakat programları devam edecek

Düzenleme promosyonları tamamen ortadan kaldırmıyor. Yeni dönemde istasyonlar, daha şeffaf ve doğrudan fayda sağlayan sadakat programlarıyla tüketiciye avantaj sunabilecek. Bu kapsamda:

Biriken puanlar yakıt alımında indirim veya ücretsiz litre olarak kullanılabilecek

İstasyon marketlerinde puanla alışveriş yapılabilecek

Dijital cüzdan entegrasyonlarıyla anlık indirim ve nakit iade fırsatları sunulabilecek

Enerjide yatırımlara hız mesajı

EPDK Başkanı Yılmaz, açıklamasında enerji yatırımlarına da değindi. Yenilenebilir enerji ve depolama projelerinde toplam 33 bin megavatlık kapasite tahsis edildiğini belirten Yılmaz, yatırımlar tamamlandığında Türkiye’nin 10 yıl içinde yaklaşık 52 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilebileceğini ifade etti.

“Bizimle birlikte hızlanan kazanır, ağırdan alan yarışın dışında kalır” diyen Yılmaz, yatırım süreçlerinde kararlılık vurgusu yaptı.

Zamların nedeni dağıtım maliyetleri

Nisan ayında elektrik ve doğalgazda yapılan yüzde 25’lik artışa da değinen Yılmaz, bu artışın büyük ölçüde dağıtım maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Devlet desteklerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, vatandaşın korunmaya devam edileceğini ifade etti.

Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde bir sorun bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, ülkenin 90 günlük petrol stokuna sahip olduğunu ve tedarikin 15 farklı ülkeden sağlandığını sözlerine ekledi.