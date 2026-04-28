Güne 6 bin 762 lira seviyesinden başlayan gram altın, sabah saatlerinde sınırlı dalgalanma göstererek 6 bin 764 lira bandında işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 4 bin 670 dolar seviyesine yakın seyrediyor.

Uzmanlara göre Orta Doğu’daki jeopolitik riskler petrol fiyatlarını yüksek tutarken, Fed’in yarın açıklayacağı kararın altın üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Özellikle sıkı para politikası sinyallerinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı yaratabilir. Teknik açıdan 4 bin 675 dolar seviyesi ons altın için kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi, satış baskısının derinleşmesine neden olabilir.

Güncel altın fiyatları (28 Nisan 2026)

Gram altın: 6.764,22 TL

Çeyrek altın: 11.091,00 TL

Yarım altın: 22.182,00 TL

Tam altın: 44.103,28 TL

Cumhuriyet altını: 44.229,00 TL

Gremse altın: 110.596,40 TL

Ons altın: 4.668,37 dolar

Piyasalarda günün geri kalanında Fed’e yönelik beklentiler ve küresel gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi yakından izlenecek. Özellikle faiz kararına ilişkin mesajların tonu, altının yönü açısından belirleyici olacak.