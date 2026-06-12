Chery’nin “Aile İçin Güvenlik” felsefesiyle geliştirilen TIGGO 8 ve yeni TIGGO 7 AWD, Dünya Kupası’nda da ailelerin kesintisiz mobilite deneyimi yaşamasını hedefliyor.

Tüm dünyanın heyecanla beklediği ve futbol tutkusunun zirveye ulaştığı bu dönem; arkadaşlarla buluşmak, maç izlemek için hazırlıkları tamamlamak ya da ailece keyifli bir yolculuğa çıkarak karşılaşmayı izlemek için en ideal zamanlar. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çinli otomotiv devi Chery, bu heyecan dolu yolculuklarda geniş yaşam alanı ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle ailelerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir SUV model ailesi sunuyor: Chery TIGGO 8 ve yeni TIGGO 7 AWD. Chery’nin yeni marka elçisi dünya çapında ünlü golcü Robert Lewandowski ile aynı sahada yer alan iki araç, markanın “Aile İçin, Şampiyonlar İçin” felsefesini kusursuz şekilde yansıtarak yaşamın her alanında kullanıcılarının güvenilir takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor.

Golcü oyuncu: Yeni TIGGO 7 AWD!

Maç planları şehirler arası bir yolculuğu ya da yıldızların altında karşılaşmaları izlemek için kırsal bir kamp alanına gitmeyi içeriyorsa, yeni TIGGO 7 AWD bu yolculukların en güvenilir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. Farklı yol ve hava koşullarına uyum sağlamak üzere geliştirilen model, Eco, Standart, Sport, Kar, Çamur, Kum ve Off-Road olmak üzere 7 farklı sürüş moduna sahip akıllı dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemiyle donatılıyor. Sistem, yalnızca 100 milisaniye içerisinde dört tekerlek arasındaki tork dağılımını optimize ederek ön ve arka aks arasındaki güç aktarımını anlık olarak ayarlıyor. Böylece ister şehir içinde ister zorlu arazi koşullarında yüksek sürüş güvenliği ve üstün yol tutuş sunuyor. Bu gelişmiş AWD sistemi, ödüllü ACTECO 1.6 TGDI motorla destekleniyor. Maksimum 108 kW güç ve 275 Nm tork üreten motor, 7 ileri ıslak çift kavramalı şanzımanla birlikte güçlü performans ile verimliliği dengeliyor. Ortalama 100 kilometrede yalnızca 7,9 litre yakıt tüketimi sunarak ekonomik ve çevreci bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Savunmanın bel kemiği: TIGGO 8!

Büyük ekran projektörler, mangal ekipmanları, içecek dolapları ve çocuklar için bayraklarla dolu bir alışveriş sonrasında TIGGO 8, en güçlü destekçiniz haline geliyor. Sınıfının öne çıkan ölçülerinden biri olan 4.725 mm uzunluğu ve esnek 5+2 koltuk düzeni sayesinde üçüncü sıra koltuklar katlandığında yedi adet 20 inç valiz veya büyük hacimli ekipmanlar kolaylıkla taşınabiliyor. İkinci ve üçüncü sıra koltuklar tamamen yatırıldığında ise 1,85 metre uzunluğunda düz bir alan elde edilerek adeta mobil bir çift kişilik yatak oluşturuluyor. Kabin içerisinde yer alan 36 farklı saklama alanı ise günlük kullanım kolaylığını artırıyor. Geniş iç hacmi kadar konfor odaklı detaylarıyla da dikkat çeken TIGGO 8’in kabininde kullanılan yüzde 78,9 oranındaki yumuşak kaplama malzemeleri premium bir atmosfer yaratırken, ön yolcu koltuğunda havalandırma, ısıtma, masaj ve elektrikli ayak uzatma desteği sunuyor. Ayrıca 12 hoparlörlü ses sistemi, sürücü koltuk başlığına özel ses aktarımı sağlayan “Private Mode” özelliğiyle navigasyon yönlendirmelerinin arkada uyuyan aile bireylerini rahatsız etmesini önlüyor.

Şampiyonluk savunması: Süresi dolmayan güvenlik!

Chery’nin tüm ürün geliştirme süreçlerinin merkezinde ise değişmeyen yaklaşımı yer alıyor: “Aile İçin Güvenlik.” TIGGO 7, daha önce ANCAP tarafından verilen beş yıldızlı güvenlik derecesini program tarihindeki en yüksek puanlardan biriyle elde etmişti. TIGGO ailesi, dünyanın farklı bölgelerindeki zorlu koşullara uyum sağlayabilmek için Çin’de devrilme testleri, Meksika’da şasi darbe testleri, Orta Doğu’da çöl dayanıklılık testleri, Güney Afrika’da ofset çarpışma testleri ve ağır kış şartlarında gerçekleştirilen soğuk hava testleri dahil olmak üzere çok sayıda küresel doğrulama sürecinden geçirildi. Her iki modelde de yüksek dayanımlı çelik gövde yapısına ek olarak AEB Otomatik Acil Frenleme, ACC Adaptif Hız Sabitleyici ve LDW Şerit Terk Uyarı Sistemi gibi gelişmiş sürüş destek teknolojileri sunuluyor. Güvenlik vazgeçilmez bir değerdir” anlayışıyla hareket eden Chery, yıllar geçse bile kullanıcılarına sağlam ve güvenilir koruma sağlamayı hedefliyor.

Kesintisiz destek: Chery Family Care!

Chery, güçlü ürün gamının yanı sıra satış sonrasında da kullanıcılarının yanında olmaya devam ediyor. Müşteri hizmetleri markası Chery Family Care ile Türkiye’deki satış sonrası hizmet ve garanti ekosistemini daha da güçlendiren marka, ailelerin kesintisiz mobilite deneyimi yaşamasını hedefliyor. Bu kapsamda sunulan ayrıcalıklar arasında yer alan İkame Araç Hizmeti sayesinde aracınız bakım veya servis sürecindeyken dahi günlük hayatı aksatmıyor. Böylece kullanıcılar ne önemli bir maç gününü ne de aile buluşmalarını kaçırmak zorunda kalmıyor. İster dinamik sürüş karakteriyle Yeni TIGGO 7 AWD, ister geniş yaşam alanıyla TIGGO 8’i tercih edilsin, Chery TIGGO ailesi yolculuğun her anında kullanıcıların yanında oluyor.

Futbol heyecanı dünyanın dört bir yanında insanları bir araya getirirken, Chery de “Aile İçin, Şampiyonluk İçin” yaklaşımıyla ailelere eşlik etmeye devam ediyor. Küresel marka elçisi Robert Lewandowski’nin temsil ettiği azim ve mükemmellik ruhundan ilham alan Chery, kullanıcılarını hem günlük yaşam hem de yoldaki hedeflerine ulaşma yolculuğunda destekliyor. Chery ailesinin bir parçası olan OMODA | JAECOO ise genç ve yenilikçi “Forever 26” felsefesiyle geleceğin mobilite vizyonuna katkı sunuyor.