Akaryakıtta İndirim Serisi Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalarda yapılan zamlarla motorinin litre fiyatı birçok şehirde 50 TL seviyesini aşmıştı. Ancak 27 Şubat’ta yapılan zam geri çekilmiş ve indirimler başlamıştı. 4 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1,04 TL indirim gelirken, bugün itibariyle (7 Mart Cuma) benzinde 2,60 TL’lik bir indirim daha gerçekleşti. 8 Mart Cumartesi günü itibariyle ise motorine 1,35 TL daha indirim yapılması öngörülüyor.

7 Mart 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İşte bazı büyük şehirlerde güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul : Benzin 43,39 TL, Motorin 46,66 TL, LPG 29,16 TL

Ankara : Benzin 43,96 TL, Motorin 47,40 TL, LPG 29,07 TL

İzmir : Benzin 44,32 TL, Motorin 47,75 TL, LPG 29,12 TL Kuvvet Komutanları ve Bakanlardan CHP lideri Özel’e tazminat davası!

Antalya : Benzin 45,02 TL, Motorin 48,38 TL, LPG 28,87 TL

Diyarbakır : Benzin 45,28 TL, Motorin 48,70 TL, LPG 28,32 TL

Edirne : Benzin 44,14 TL, Motorin 47,59 TL, LPG 28,37 TL

Trabzon : Benzin 44,73 TL, Motorin 48,15 TL, LPG 28,94 TL

Van: Benzin 45,38 TL, Motorin 48,78 TL, LPG 29,18 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatı baz alınarak hesaplama yapılır. Gümrüksüz fiyat belirlenirken Akdeniz ve İtalyan piyasalarında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınır. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek nihai fiyat oluşturulur.

Petrol Fiyatlarındaki Değişim Sürüyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel arz-talep dengeleri ve döviz kuru, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarının seyri ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni indirim veya zamların gelebileceğini belirtiyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeleri takip etmeye devam edeceğiz.