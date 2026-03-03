Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özcan’ın “icbar suretiyle irtikap” suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasının ardından, tedbiren görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Bolu Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Özcan’ın savcılık ifadesi de kamuoyuna yansıdı. Suçlamaları reddeden Özcan, vakıf faaliyetleri kapsamında yapılan görüşmelerin bağış toplama amacı taşıdığını savundu.

Özcan ifadesinde, “İcbar yolu ile menfaat sağlamaya çalışacak olsam yazılı bir teklif mektubu sunmam. Mağdurlar gerçekten icbar edilmiş olsalardı yapılan işlemlere karşı dava açamazlardı” dedi.

“Vakfın amacı sosyal yardım”

Özcan, başkanlığını yaptığı Bolu’yu Seviyorum Vakfı’nın (BOLSEV) mahkeme kararıyla kurulduğunu belirterek, vakfın amacının ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak ve ilerleyen süreçte huzurevi inşa etmek olduğunu dile getirdi. Vakfa bağlı anonim şirket ve belediye iştirakleriyle ilgili doğrudan bir yönetim görevi bulunmadığını ifade eden Özcan, gelir-gider takibinin vakıf yönetimince yürütüldüğünü söyledi.

Market temsilcileriyle yapılan toplantının bağış ve reklam desteği çerçevesinde gerçekleştiğini aktaran Özcan, “Kimseye zorla sözleşme imzalatmadım, yapılmaması halinde yaptırım uygulanacağına dair bir ifade kullanmadım” savunmasında bulundu.

“Zorla yaptırım söz konusu değil”

Toplantı sonrası hatıra fotoğrafı çekildiğini hatırlatan Özcan, bunun iddia edilen baskı ortamıyla çeliştiğini öne sürdü. Büyük firmalarla 10 bin TL gibi düşük tutarlı sözleşmeler yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunan Özcan, vakfa yapılan yardımlar için teşekkür amacıyla kamuoyuna açıklama yaptığını belirtti.

Özcan ayrıca gözaltı ve tutuklama süreci nedeniyle vakfın burs ödemelerinde aksama yaşanabileceğini ifade ederek, ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Soruşturma süreci devam ederken, Bolu Belediyesi’nde geçici yönetim düzenlemesine ilişkin sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.