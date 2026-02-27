Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam bekleniyor.

Araç sahipleri ise “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin ne kadar oldu?”, “LPG fiyatları güncel kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Şubat 2026 Cuma itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 57,27 TL

Motorin: 60,37 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 57,11 TL

Motorin: 60,21 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 58,21 TL

Motorin: 61,47 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 58,49 TL

Motorin: 61,74 TL

LPG: 30,09 TL

Yetkililer, fiyatların şehirler arasında dağıtım maliyetleri ve bayi farkları nedeniyle değişiklik gösterebileceğini belirtiyor. Cumartesi günü devreye girmesi beklenen zamla birlikte özellikle benzin fiyatlarında yeni bir artış yaşanacak.