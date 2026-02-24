Motorine gelen zamlar sonrası litre fiyatlar:
İstanbul: ~60,30 TL
Ankara: ~61,41 TL
İzmir: ~61,69 TL
Adana: ~62,24 TL
Tunceli: ~63,10 TL
Hakkari: ~63,12 TL
Bingöl / Bitlis: ~63,10 TL
Bu rakamlar gece yarısı yapılan ortalama 2,40 TL’lik zam sonrası pompaya yansıdı.
Benzin ve diğer akaryakıt türleri:
Şu an için benzin ve LPG için resmî bir zam açıklaması yapılmadı, yani bu gruplarda gece yarısı fiyatlarda değişiklik henüz görülmedi. Ancak motorindeki artış sonrası benzin fiyatları için ilerleyen günlerde zam beklentisi gündemde.
Fiyat artışının nedenleri:
• Uluslararası petrol fiyatlarının yükselmesi (Brent petrolün 70 $ seviyelerini aşması gibi) akaryakıt maliyetini artırıyor.
• Jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler, özellikle Orta Doğu’daki riskler petrol piyasalarında dalgalanma yaratıyor.
Özetle, gece yarısından itibaren motorin litre fiyatı birçok ilde 60 TL’nin üzerine çıktı ve bu durum taşımacılık, lojistik ve akaryakıt harcamaları üzerinde doğrudan etkisini gösterecek. Benzinde şu aşamada resmi bir değişiklik yok, ancak benzin fiyatlarına da zam beklentisi artıyor