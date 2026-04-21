İddiaya göre, Kumbul’un evine gelmesinin hemen ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çevreden ateş açıldı. Müstakil evin hedef alındığı saldırıda kurşunlar binaya isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Silah sesleri üzerine Kumbul’un ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı önlem alırken, saldırganların olay yerinden kaçtığı ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı bildirildi. Ekipler, bölgede delil toplama faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından Kumbul’un saldırının kamuoyuna yansımaması için girişimlerde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.