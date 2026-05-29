Gemide Yangın Çıktı: 2 Denizci Yaralı

Saldırının ardından gemide maddi hasar meydana gelirken, iki mürettebatın yaralandığı bildirildi. Yaralı denizciler süratle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden aktarılan ilk görüntülerde, darbe alan gemide yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bölgede yoğun bir soğutma çalışması yürüttüğü kaydedildi.

Sıcak gelişmeye ilişkin Kiev yönetimi detayları paylaşırken, Rusya kanadından konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Karadeniz'de Güvenlik Alarmı: Benzer Saldırılar Artıyor

Savaşın gölgesindeki Karadeniz'de, ticari ve sivil gemilere yönelik saldırılar ilk değil. Geçtiğimiz aylarda da benzer gerilimler tırmanışa geçmiş, son olarak Mart ayında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında bir Türk tankeri insansız deniz aracı (İDA) ile hedef alınmıştı. 25 mürettebatın burnu kanamadan tahliye edildiği o olayın ardından yaşanan bu son İHA saldırısı, bölgedeki deniz ticareti güvenliğini yeniden tehlikeli bir boyuta taşıdı.