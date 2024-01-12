Ak parti, İstanbul'da büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat kurum'u gösterdi. Şimdi gözler hünüz açıklanmayan ilçe belediye başkan adaylarında.

Ak Parti'de titiz ve kapsamlı çalışma

Özellikle İstanbul'da CHP’nin güçlü olduğu ilçelerde, CHP ve farklı parti seçmenlerinin de oylarını alabilecek isimler üzerinde Ak Parti'de titiz bir çalışma yürütülüyor. Ak Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze İstanbul'da belediye başkanlığını kazandığı ilçeler arasında yer almayan bir kaç ilçe bulunuyor.

Seçim kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre Ak Parti’nin bugüne kadar hiç seçim kazanamadığı Bakırköy ilçesinde daha önce iki dönem belediye başkanlığı görevini yapan Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir’in ismi geçiyor.

Ali Talip Özdemir’in Bakırköy’de sempati ile karşılanacağı ve farklı seçmen kitlelerinin oyunu alabileceği belitritilyor.

Ali Talip Özdemir'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum gibi Konyalı olması da dikkat çekiyor.

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

Makina mühendisi, siyasetçi, kamu yöneticisi, Bakırköy Belediyesi eski Başkanı, XVIII. Dönem Konya, XX. Dönem İstanbul Milletvekili - 48. Hükümet Devlet, Çevre Bakanı. 1953, Ereğli / Konya doğumlu. Baba adı Hüseyin Hüsnü, anne adı Fikriye. ADMMA Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesinde Master yaptı. İngilizce biliyor.

Ali Talip Özdemir, Tekstil Makineleri konusunda uzman bir Makine Yüksek Mühendisi, Sanayi Bakanlığı Demir Çelik Uzmanı, Ereğli Sümerbank Pamuklu Sanayii İşletme Mühendisi, Konya Ereğli, Bakırköy Belediye Başkanı, Avrupa Belediyeler Birliği Konsey Üyesi, Konya Belediyeler Birliği Başkanvekili, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanı, Bakırköyspor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı.

Ali Talip Özdemir, 1987 seçimlerinde ANAP’tan XVIII. Dönem Konya, 1995 genel seçimlerinde XX. Dönem İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 48. Hükümette Devlet Bakanı ve Çevre Bakanı olarak yer aldı.

ANAP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde 1078 delegeden 640’ının oyunu alarak; Turgut Özal, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz’ın ardından ANAP’ın 4. Genel Başkanı oldu.

Başbakanlık Çevre Teşvik Ödülü sahibidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK PARTİ'DE SEÇİM MARATONU SÜRÜYOR

15 Ocak'ta 48 şehrin adayını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta yoğun bir mesai yürütecek. Aday Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Ankara dahil 48 ilin adayları bu hafta netleştirilecek.

Yine kulislerde, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Başakşehir’den aday gösterileceği de konuşulanlar arasında. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da kendi ilçelerinde tekrar aday gösterileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

YENİDEN REFAH BİR BÜYÜKŞEHİR İKİ DE İLÇE İSTİYOR!

Yeniden Refah Partisi'nin üç büyük şehirde AK Parti'yi desteklemek için ortaya koyduğu şartlar netleşmeye başladı. Yapılan görüşmeler kapsamında Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den bir büyükşehir ile İstanbul ve Ankara’da ikişer ilçe istediği belirtiliyor.

Cumhur İttifakı'nın ortağı, BBP lideri Mustafa Destici ise, Sivas Belediye Başkanlığı'nın BBP'ye bırakılması gerektiğini ifade etti.