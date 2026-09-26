AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Van'da katıldığı Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Van'a geldi. Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen 'Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye' programına katılan Yayman, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'ye yönelik desteğinin devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına gösterilen ilgiye dikkat çeken Yayman, 'Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısında yine tarihi bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanımızın konuşmasına gösterilen ilgi ile katil Netanyahu'ya gösterilen tepki, aslında Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durduğunu apaçık biçimde ortaya koydu. Bir kez daha Van'dan sesleniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir devlet politikası olarak ve aziz milletimiz, mazlum Filistin halkının yanındadır. Gazze'nin yanındadır ve yanında durmaya devam edecektir. Dolayısıyla katil İsrail'in bölgede yaptıkları asla kabul edilemez. O kirli ağızlarına seçim malzemesi olarak Cumhurbaşkanımızı almaya devam etmesinler. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı milletçe bir kez daha takdir ediyoruz. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz ve küresel lider nasıl olunurmuş gösterdiği için kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz' diye konuştu.

'Bu defa inşallah silahlar bırakılacak'

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Van'da sahada olacaklarını dile getiren Yayman, 'AK Parti'nin bir siyaset felsefesi var. AK Parti, masada değil, sahada siyaset yapan bir partidir. İnşallah biz de bu prensip doğrultusunda MKYK üyelerimizle, milletvekillerimizle, çok değerli misafirlerimizle tabiri caizse AK Parti Van'a bir çıkartma yapacak. Dolayısıyla eğer bugün insanlar akın akın Erek Dağı'nı görmeye geliyorlarsa, Artos Dağı'nda trekking yapıyorlarsa, Süphan Dağı'nda yayla turizmine geliyorlarsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Terörsüz Türkiye'dir. Bölgede sağlanan huzurdur, bölgede sağlanan güven iklimidir ve silahların patlamamasıdır. İşte AK Parti, 25 yılda sessiz devrimleri gerçekleştirmiştir. Bu defa inşallah silahlar bırakılacak. Türkiye yepyeni bir döneme adım atacak. Türkiye küresel bir güç olacak. Sorunları biliyoruz, problemleri biliyoruz. Örgütün içinde silah bırakmaya direnenlerin, ayak sürüyenlerin olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İç cepheyi güçlendirelim' sözü ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği büyük destek, bu sürecin sigortasıdır. 467 evet oyu, bu sürecin sigortasıdır. Dolayısıyla ya başaracağız ya başaracağız' şeklinde konuştu.

'Çok yakında çok güzel gelişmeler olacaktır'

Daha önceki çözüm süreçlerinden farklı olarak birkaç sebebin olduğunu ifade eden Yayman, 'Birincisi, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu süreçte elini değil, gövdesini taşın altına koymasıdır. Van'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok yakında çok güzel gelişmeler olacaktır. Bütün Türkiye'nin beklediği, hepimizin 'Evet, biz de bunu istiyoruz' dediğimiz gelişmeler olacaktır. Zaten olmuştur. Suriye'de PYD ve YPG'nin Suriye devletine entegrasyonu ve bölgede yaşanan huzur iklimi çok çok önemlidir. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin küresel bir güç haline gelmesi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir sonraki seçimde tekrar Cumhur İttifakı'nın devam etmesine milletimizin ihtiyacı vardır. Sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda dünya mazlumlarının da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı vardır' ifadelerini kullandı.

'Siyasetin yazılımını güncellememiz'

Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmek, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için yeni bir anayasa dilediklerini belirten Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Devletin yazılımını güncellememiz lazım. Siyasetin yazılımını güncellememiz lazım. Kamu yönetiminin yazılımını güncellememiz lazım. Çünkü dijitalleşme çağında, yapay zeka çağında dünkü geleneksel yöntemler geride kalmıştır. Dolayısıyla sürekli reform diyen AK Parti olarak biz de hem devletin yazılımını, hem siyasetin yazılımını, hem de idarenin yazılımını güncellemek istiyoruz. Bunun da birinci şartı yeni bir anayasa yapmaktır. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Sivil, çağdaş, demokratik ve Türkiye'yi küresel hedeflerine taşıyacak bir anayasa, bu sürecin taçlandırılması anlamına gelecektir.'