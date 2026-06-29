Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vestel'de yaşanan sürecin ilk günden itibaren hükümet tarafından yakından takip edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilgili kurumlarla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Paylaşımında özellikle Ziraat Bankası ile yürütülen görüşmelere dikkat çeken Yenişehirlioğlu, sürecin sağlıklı ve kalıcı şekilde sonuçlanması için temasların sürdüğünü söyledi.

"Gelinen noktada hepimizi sevindirecek, Manisa'nın üretimine, istihdamına ve ekonomisine güç katacak önemli bir gelişmenin arifesindeyiz." İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ACI EUROPE Yürütme Komitesi’ne Seçildi İçeriği Görüntüle

ifadelerini kullanan Yenişehirlioğlu, resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna "güzel haber" verileceğini belirtti.

Vestel yeniden yapılandırma başvurusu yapmıştı

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, 26 Haziran'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamada, mevcut kredilerinin geri ödeme planının nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla Türk finans kuruluşlarına Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) başvurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Şirket, yapılandırmanın işletme sermayesini güçlendirmeyi, kredi vadelerini uzatmayı ve finansman maliyetlerini dengelemeyi hedeflediğini bildirmişti.

Gözler Ziraat Bankası'na çevrildi

Yenişehirlioğlu'nun açıklamasında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a özel teşekkür etmesi, kamu bankasının yürütülen finansal yeniden yapılandırma sürecinde önemli bir rol üstlendiği yorumlarına neden oldu. Ancak taraflar, olası anlaşmanın ayrıntılarını henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Vestel'in finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanması halinde hem binlerce çalışanın istihdamının korunması hem de Manisa ekonomisi açısından önemli bir adım atılması bekleniyor.

Bu haber dili hem dikkat çekici hem de doğrulanmış bilgilerle sınırlı olduğu için hukuki açıdan daha güvenlidir. "Kurtarma operasyonu başladı" yerine "kritik kurtarma süreci", "devreye girdi", "çözüm trafiği", "görüşmeler sürüyor" gibi ifadeler, mevcut bilgilerle daha uyumludur.