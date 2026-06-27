Grup, Vestel Grubu ve Tekstil Grubu şirketlerinin kredi geri ödeme planlarını faaliyetlerden elde edilen nakit akışıyla daha uyumlu hale getirmek için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) başvurusunda bulundu.

Yapılan açıklamada, bankalarla mutabakat içinde yürütülen süreç kapsamında işletme sermayesinin güçlendirilmesi, vadesi yaklaşan kredi borçlarının ödeme sürelerinin uzatılması, finansman maliyetlerinin dengelenmesi ve kârlılığı artıracak önlemlerle operasyonel esnekliğin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Şirket, süreçte yaşanacak önemli gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

"Planlı ve kontrollü bir adım"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, finansal yeniden yapılandırmanın şirketin uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin şirketleri daha güçlü bilanço yapıları oluşturmaya yönlendirdiğini ifade etti.

Zorlu, savaşların emtia fiyatları üzerindeki etkisi, tedarik zincirindeki aksaklıklar, Avrupa pazarındaki durgunluk ve Çinli üreticilerin artan rekabetinin bu kararda etkili olduğunu vurgulayarak, yeniden yapılandırmanın finansal yükümlülüklerin nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesini ve bilanço yapısının güçlendirilmesini amaçladığını söyledi.

Enerji, ihracat ve gayrimenkulde büyüme vurgusu

Grubun faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ahmet Zorlu, enerji sektöründe tamamen yenilenebilir kaynaklara dayalı portföyleriyle güçlü performans sergilediklerini belirtti. Yeni yatırımlar ve verimlilik artışıyla bu alandaki büyümenin sürdüğünü ifade eden Zorlu, Vestel'in ise küresel pazarlardaki rekabet gücünü teknoloji ve verimlilik yatırımlarıyla korumaya devam ettiğini dile getirdi.

Vestel'in 28 yıldır sektöründe ihracat şampiyonu olduğuna dikkat çeken Zorlu, gayrimenkul tarafında da istikrarlı gelir üretiminin sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin lojistik avantajı, mühendislik altyapısı ve AR-GE gücü sayesinde şirketlerin küresel dalgalanmalardan güçlenerek çıkacağına inandıklarını kaydetti.