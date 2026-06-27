Güneş enerjisi sektörünün küresel ölçekte en prestijli organizasyonları arasında yer alan Intersolar Europe 2026, dünyanın dört bir yanından üreticileri, teknoloji geliştiricilerini, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini Münih'te bir araya getirdi. Çağdaş Cam da fuarda solar enerji camları alanındaki üretim gücünü ve yenilikçi çözümlerini sergileyerek uluslararası ziyaretçilerle buluştu. Şirket, mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirirken farklı pazarlardan sektör temsilcileriyle yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Avrupa ve Amerika pazarındaki iş birliklerini güçlendiriyor

Yenilenebilir enerji yatırımlarının dünya genelinde hız kazandığı bir dönemde, solar cam teknolojileri panel verimliliği ve dayanıklılığı açısından kritik bir rol üstleniyor. Bu doğrultuda Çağdaş Cam, mühendislik kabiliyeti, hizmet kalitesi ve yüksek katma değerli üretim anlayışıyla geliştirdiği solar cam çözümlerini uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunarken, ihracat pazarlarındaki varlığını güçlendirmeyi ve global tedarik zincirindeki konumunu daha da ileri taşımayı hedefliyor.

"Global pazardaki etkinliğimizi artırıyoruz"

Çağdaş Cam CEO'su Serdar Raşit Pirinç, Intersolar Europe'un sektörün geleceğine yön veren en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, Çağdaş Cam olarak geliştirdiğimiz yüksek katma değerli solar cam çözümlerini uluslararası pazarlarda daha geniş kitlelerle buluşturma fırsatı yakaladık. Türkiye'de bir ilke imza atarak yatırım kararı aldığımız 1,6 mm solar cam ürünümüz oldukça ilgi gördü. Fuar boyunca mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirirken, yeni iş birliklerine yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda Avrupa başta olmak üzere global pazarlardaki etkinliğimizi artırmayı ve Türkiye'nin yüksek katma değerli cam üretimindeki yetkinliğini uluslararası arenada daha güçlü şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.