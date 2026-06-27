Toplantıda yapılan konuşmalarda, Türkiye ile Nijerya arasındaki mevcut dostane ilişkilerin ekonomik alanda daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulanırken; özellikle inşaat, enerji, lojistik, tarım, sağlık, eğitim, savunma sanayi ve teknoloji alanlarında önemli iş birliği fırsatlarının bulunduğu ifade edildi.



Programda söz alan katılımcılar, Nijerya'nın Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olması nedeniyle Türk iş dünyası açısından stratejik bir pazar olduğuna dikkat çekerek, karşılıklı yatırımların artırılması ve ticaret hacminin daha üst seviyelere taşınmasının her iki ülkeye de önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.



Toplantıda ayrıca, Türkiye ile Nijerya arasında son dönemde devletler düzeyinde geliştirilen stratejik iş birliği sürecinin özel sektör tarafından da desteklenmesi gerektiği belirtildi. İki ülke arasında ticaret, yatırım, enerji, eğitim ve medya başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirecek yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantının dikkat çeken konuşmalarından biri de DUTTİP Başkanı Ahmet Ortatepe tarafından gerçekleştirildi. Ahmet Ortatepe konuşmasında, yalnızca Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin değil, Türk dünyası ile Afrika arasında kurulacak güçlü ekonomik köprülerin de büyük önem taşıdığını belirtti. Ortak ticaret kültürü, yatırım iş birlikleri ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ancak güçlü uluslararası dayanışmayla mümkün olacağını ifade eden Ortatepe, Türk iş insanlarının Afrika pazarında daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.