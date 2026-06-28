Türkiye'nin ihracat performansını ortaya koyan listede, Türk Hava Yolları (THY) 17,8 milyar dolarlık ihracatla üst üste liderliğini korurken, ilk üç sırada geçen yıla göre herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Listenin en dikkat çeken yükselişine ise savunma sanayi şirketi ARCA Savunma Sanayi imza attı.

Türkiye ihracatta tarihi rekor kırdı

2025 yılında Türkiye'nin toplam mal ve hizmet ihracatı 395,9 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bunun 273,3 milyar dolarını mal ihracatı, 122,6 milyar dolarını ise hizmet ihracatı oluşturdu.

TİM'in araştırmasına göre, Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı toplamda 182,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İlk üç değişmedi

2025 yılında en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında ilk üç basamak yine aynı kaldı.

Türk Hava Yolları (THY): 17,8 milyar dolar

17,8 milyar dolar Ford Otomotiv: 11,4 milyar dolar

11,4 milyar dolar Toyota Otomotiv: 3,9 milyar dolar

İlk 10'da ayrıca TGS Dış Ticaret, ARCA Savunma Sanayi, Kibar Dış Ticaret, Türkiye Petrol Rafinerileri, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık ve Star Rafineri yer aldı.

Savunma sanayisinden dikkat çeken sıçrama

Araştırmanın en çarpıcı gelişmelerinden biri savunma sanayisinde yaşandı. ARCA Savunma Sanayi, ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 392,1 artırarak 38. sıradan 5. sıraya yükseldi. Şirket, yaklaşık 2,9 milyar dolarlık ihracatıyla listenin en hızlı yükselen firmalarından biri oldu.

25 şirket milyar dolar barajını geçti

Araştırmaya göre yalnızca THY ve Ford Otomotiv çift haneli milyar dolarlık ihracata ulaşırken, toplam 25 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Bu şirketler arasında Baykar, Arçelik, İGA Havalimanı İşletmesi, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk, TAV Havalimanları, Bosch, Habaş, Eti Maden, BSH, TUSAŞ ve Anexservices Turizm gibi önemli markalar da yer aldı.

İstanbul açık ara önde

İlk 1000 ihracatçı şirketin merkezlerine bakıldığında İstanbul, 434 şirketle zirvede yer aldı. İstanbul'u;

İzmir (87)

Gaziantep (60)

Kocaeli (58)

Ankara (57)

Bursa (54)

takip etti.

Toplam 49 il listede temsil edilirken, 32 ilden ise ilk 1000'e giren şirket çıkmadı.

Sektörlerin ihracat liderleri açıklandı

Araştırmada sektör bazında da ihracat şampiyonları belirlendi. Otomotivde Ford Otomotiv, hizmet sektöründe Türk Hava Yolları, savunma ve havacılıkta ARCA Savunma, elektrik-elektronikte Vestel, makine sektöründe Arçelik, mücevherde Ahlatcı Kuyumculuk, kimya sektöründe Türkiye Petrol Rafinerileri, hazır giyimde Üniteks Tekstil, çelikte Habaş, iklimlendirme sektöründe ise Daikin zirvede yer aldı.

2025 sonuçları, Türkiye ihracatında havacılık, otomotiv ve savunma sanayisinin ağırlığını koruduğunu ortaya koyarken, özellikle savunma sektöründeki güçlü büyüme dikkat çeken gelişmeler arasında öne çıktı.