DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, Türk iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan özel bir heyetin yakın zamanda Belçika’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Akıncılar, savunma sanayiinden sağlığa, yapay zekâdan değerli madenlere kadar birçok alanda yeni iş birliklerinin gündemde olduğunu belirterek, “Kraliçe Mathilde’in ziyareti, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtı.” dedi.

Belçika Kraliçesi Mathilde’in geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye gerçekleştirdiği geniş katılımlı ekonomik misyon ziyaretinin yankıları sürerken, bu kez gözler Türkiye’den Belçika’ya yapılacak yeni ekonomi ve yatırım ziyaretine çevrildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, Türk iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşacak özel bir heyetin yakın zamanda Belçika’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Heyete, Türkiye’den dünya çapında tanınan bir oyuncunun da eşlik edeceğini belirten Akıncılar, ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra kamu diplomasisi ve kültürel etkileşime de katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi. Belçika Kraliçesi Mathilde’in Türkiye ziyaretiyle başlayan yeni dönemin, yalnızca ekonomik ilişkiler açısından değil, karşılıklı iş birliği ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi bakımından da önemli bir zemin oluşturduğunu ifade eden Akıncılar, iki ülke arasındaki temasların önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşacağını vurguladı.

40 YENİ TİCARİ ANLAŞMA

Belçika’dan Türkiye’ye en son ekonomik misyonun 2012 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatan Akıncılar, bu yılki ziyaretin kapsamı ve katılım düzeyi bakımından son derece önemli olduğunu ifade etti. Kraliçe Mathilde’in heyetinde Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Savunma Bakanı Theo Francken, federal ve bölgesel hükümet temsilcileri ile yaklaşık 250 iş insanının yer aldığını belirten Akıncılar, ziyaret sırasında çok sayıda yeni iş birliği görüşmesinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Belçika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamalarda yaklaşık 40 yeni ticari anlaşmanın gündeme geldiğine işaret eden Akıncılar, özellikle savunma sanayii, sağlık, havacılık, biyoteknoloji, enerji, lojistik, dijitalleşme ve yapay zekâ alanlarında önemli temasların kurulduğunu söyledi. Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 9 milyar Euro seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Akıncılar, iki ülkenin ortak hedefinin bu rakamı kısa vadede 15 milyar Euro’ya yükseltmek olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE OLUMLU KATKI

Akıncılar, Belçika’nın yüzölçümü bakımından küçük bir ülke olmasına rağmen Avrupa’nın en stratejik merkezlerinden biri olduğunu belirterek; savunma sanayii, sağlık teknolojileri, yapay zekâ, veri merkezleri ve değerli madenler alanlarında önemli bir bilgi birikimine sahip olduğunu ifade etti. Savunma sanayiinin Türkiye’nin amiral sektörlerinden biri hâline geldiğini belirten Akıncılar, Belçikalı kurum ve şirketlerin Türk savunma sanayii firmalarına ciddi ilgi gösterdiğini söyledi.

Belçika’nın aynı zamanda Avrupa Birliği kurumlarının merkezi olması nedeniyle siyasi ve ekonomik açıdan ayrı bir önem taşıdığını kaydeden Akıncılar, Brüksel’de yürütülen temasların Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Sağlık alanında uluslararası ölçekte kullanılabilecek yeni bir platform üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü açıklayan Akıncılar, merkezinin Brüksel’de olması planlanan projede Türk yatırımcıların da yer alacağını belirtti. Belçika’nın teknoloji ve inovasyon alanındaki gücüne dikkat çeken Akıncılar, yapay zekâ, veri merkezleri ve yarı iletken teknolojileri konusunda yeni iş birliklerinin gündemde olduğunu söyledi.Formun ÜstüFormun Altı

BELÇİKA MİLLİ GÜNÜ HAZIRLIĞI

İki ülke arasındaki yoğun temas trafiğinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirten Akıncılar, 21 Temmuz’da düzenlenecek Belçika Milli Günü etkinliklerinde Türkiye’nin etkin bir şekilde temsil edileceğini söyledi. Belçika Milli Günü organizasyonuna Türk iş dünyasının yoğun katılım göstermesinin beklendiğini ifade eden Akıncılar, yılın ilerleyen dönemlerinde Brüksel’de daha kapsamlı ekonomi ve yatırım buluşmalarının da planlandığını kaydetti. Sahibi oldukları Jet Service Corporate Havacılık şirketi olarak Belçika Milli Günü etkinliklerinin ana sponsoru olduklarının altını çizen Akıncılar, hem iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem de Türkiye’nin Avrupa Birliği yolculuğuna katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti.