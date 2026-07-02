Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, teknik incelemenin derinleştirilmesi amacıyla dosyanın uzman bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmetti.

Borsa İstanbul'da bir şirketin hisselerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda açılan 17 sanıklı davada mahkeme, dosyanın yeniden uzman bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verdi.

İstanbul'da görülen duruşmaya sanık Şemsettin Günaltay ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, dosyaya sunulan bilirkişi raporuna ilişkin sanık ve avukatlarının değerlendirmelerini aldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Şemsettin Günaltay, herhangi bir manipülatif işlem gerçekleştirmediğini savunarak, özel emirle işlem yapmadığını ve kimseyle ortak hareket etmediğini söyledi. İddianamede adı geçen sosyal medya paylaşımlarını dava sürecinde öğrendiğini belirten Günaltay, portföy danışmanlığı yapmadığını ifade ederek beraatini talep etti.

Sanık avukatları ise mevcut bilirkişi raporunun sermaye piyasaları alanında yeterli teknik değerlendirme içermediğini öne sürerek rapora itiraz etti. Savunma tarafı, manipülasyon iddialarının ancak uzman bir bilirkişi heyetinin hazırlayacağı teknik raporla sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini savundu.

Müşteki tarafı ise rapordaki teknik tespitlere katıldıklarını, ancak bilirkişinin hukuki nitelendirme yapmasının doğru olmadığını belirterek bu bölümün hükme esas alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Ayrıca dosyanın sermaye piyasaları alanında uzman bilirkişi heyetine gönderilerek ek rapor hazırlanmasına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.